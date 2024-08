Avete presente la caccia al tesoro? Ecco, se qualcuno vi chiede che cos’è il Cash Catch e volete spiegarglielo senza fronzoli, allora usare questa similitudine vi farà essere sintetici ed esaustivi. Naturalmente, a noi invece spetta il compito di sviscerare meglio la pratica che si sta velocemente diffondendo anche in Italia grazie alla spinta dei social. Ed è proprio attraverso queste piattaforme che gli organizzatori nascondono indizi per permettere poi ai giocatori di raggiungere i luoghi dove sono stati nascosti i contanti.

Il gioco che non ti aspetti

Diciamoci la verità, che il mondo sia un posto molto folle lo sappiamo da sempre, ma un gioco del genere non ce lo saremmo mai aspettato. I partecipanti devono cercare di capire dove sono stati nascosti i soldi seguendo degli indizi che vengono pubblicati sui social network. Intuiti e velocità sono le caratteristiche che permettono di vincere i premi a disposizione, ma il gioco in sé, denominato appunto Cash Catch, è decisamente insolito. Se però lo paragoniamo, come giustamente abbiamo fatto nel nostro incipit, alla classica caccia al tesoro, allora ecco che la cosa ci sembra decisamente meno stravagante. Del resto, tutti i giochi promettono una vincita importante in denaro, anche se in quel caso i soldi rappresentano il premio finale, mentre in questo caso sono proprio l’elemento della ricerca.

Il gioco nasce nei Paesi Bassi, ma da qualche tempo è arrivato anche in Italia, e vanta un bel po’ di partecipanti soprattutto in città come Firenze, Milano e Brescia. Le banconote nascoste in cespugli, panchine o altri luoghi insospettabili, vanno dai 10 ai 100 euro, quindi i partecipanti si possono aggiudicare somme davvero importanti ogni volta. Sui social viene mostrato un breve video criptico in cui si mostra qualcuno nascondere delle banconote. Il giocatore deve essere bravo a capire in che luogo è stata nascosta la banconota in questione e raggiungere la zona prima che lo faccia qualcun altro.

Cash Catch, il gioco della caccia al tesoro

Il grande successo di Cash Catch è senza dubbio la sua capacità di mescolare il mondo virtuale con quello reale, alimentando il concetto di vitalità tramite i social. Insomma, è un gioco che ha tutti gli ingredienti per funzionare alle perfezione nel mondo di oggi. Oltre alla caccia al tesoro, classico gioco tradizionale, ricorda molto anche Pokemon Go, il gioco che qualche anno fa permetteva di trovare i mostriciattoli nipponici utilizzando un’app di realtà aumentata che permetteva appunto di cacciare i personaggi nelle nostre città. In Italia ora conta migliaia di giocatori, infatti la pagina Cash Catch Milano conta ben 11 mila followers, mentre quella di Brescia è già arrivata a 7000.

Come detto, il fenomeno è nato nei Paesi Bassi, e infatti è l’Olanda a dominare la scena per quanto riguarda gli iscritti alla pagina, che in questo caso sono addirittura mezzo milione. Ma cosa ci guadagnano gli organizzatori di questo gioco? Innanzitutto visibilità, ma anche partnership. In Italia ad esempio non sono mancate le collaborazioni, a Brescia il Cash Catch è associato alla pagina satirica “Il Bresciano Malmostoso”, mentre c’è anche chi cerca visibilità tra i personaggi noti e avvia quindi una sponsorizzazione del gioco. Uno dei casi più eclatanti è quello di Colonia, dove un account Instagram ha dichiarato di voler nascondere 10 mila euro così da fare un grande regalo alla città. In poco tempo il suo account ha guadagnato tantissimi followers. C’è poi chi decide di nascondere buoni, ad esempio i negozianti che partecipano. In questo modo quindi offrono maggiore visibilità alla loro impresa commerciale.

