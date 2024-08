All’età di 84 anni non si aspettava di certo di essere nominato premier. Muhammad Yunus ha ricevuto l’investitura dal presidente Mohammed Shahabuddin, il quale ha altresì sciolto il Parlamento. Fino a poco prima si trovava in Europa, a circa 8.000 km di distanza dal suo Bangladesh, invitando alla calma dopo che le proteste degli studenti universitari avevano provocato più di 400 morti nel mese di luglio. L’ormai ex premier Sheikh Hasina è stata costretta a riparare in India, temendo per la sua stessa vita.

Ed è così che si ritrova clamorosamente a capo del governo l’ideatore del, già Premio Nobel per la Pace nel 2006.

Da Hasina all’inventore del microcredito

Cos’è successo? A luglio sono esplose proteste contro il governo di Hasina, al potere da 15 anni e la cui ultima rielezione di quest’anno non era stata accettata dalle opposizioni. La scintilla è stata una legge per l’assunzione nel pubblico impiego tramite il sistema delle quote. Gli studenti hanno eccepito che si trattasse di un modo per favorire persone dell’élite filo-governativa. La repressione delle proteste è stata violentissima, di cui oltre un centinaio di morti solamente domenica scorsa. La situazione è precipitata al punto da imporre ad Hasina di fuggire in elicottero in India.

Yunus era stato vittima di numerose persecuzioni giudiziarie sotto il precedente governo, tanto che aveva preferito riparare in Europa. Nel 2011 aveva persino dovuto abbandonare la guida di Grameen Bank, istituto da lui fondato nel 1983 e che è stato artefice del microcredito. Questo ha portato fuori dalla povertà milioni di persone, in particolare donne. Sin dagli anni Settanta è consistito nell’erogare piccoli finanziamenti – anche di qualche centinaio di dollari – alle persone più povere nei villaggi. Soldi che sono serviti per acquistare mezzi di produzione con cui avviare una piccola attività imprenditoriale.

Come funziona il sistema di Yunus

Il microcredito di Yunus si studia sui libri di economia di tutto il mondo.

Possiede alcune specificità. In primis, come detto gli importi erogati sono bassi. Secondariamente, il finanziamento viene concesso in solido ad un gruppo di persone. Se la principale responsabile non paga, dovranno farlo gli altri. Questo meccanismo sembra avere ridotto ai minimi termini i casi di. Poiché le persone si conoscono tra di loro e sono amici e vicini di casa, rarissimamente chi riceve una somma in prestito si rifiuta di restituirla. Graverebbe sulle tasche del gruppo.

Si tengono anche riunioni periodiche tra rappresentanti dell’istituto e beneficiari del microcredito, al fine di capire se l’investimento stia andando bene e cosa eventualmente possa essere migliorato. Tenete conto che nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di piccoli attrezzi, come una macchina per cucire o un forno. Investimenti di scarsa entità, ma che nel concreto delle vite quotidiane hanno permesso a milioni di bengalesi (e non solo) di uscire dalla povertà.

Dacca capitale invivibile dell’inquinamento mondiale

Yunus è stato accusato da Hasina di avere approfittato del microcredito per fare usura ai danni dei più poveri. Il punto è che il Bangladesh risulta ancora oggi una nazione molto divisa. Ha una popolazione di 173 milioni di abitanti, di cui 14 milioni concentrati nella capitale Dacca, dove la densità abitativa è di 45.200 persone per km quadrato, la più alta al mondo. Una città sostanzialmente invivibile e iper-inquinata. La povertà è ancora tanta. Il Pil pro-capite è di appena 2.500 dollari, pur quadruplicato sotto Hasina. Ma le manifestazioni di queste settimane segnalano che il risentimento contro il potere sia altissimo, indizio di una povertà diffusa.

L’ideatore del microcredito dovrà ridare speranza alla popolazione

A tutto questo si aggiungono le divisioni politico-religiose. Il Bangladesh nasce dalla secessione dal Pakistan, a sua volta separatosi dall’India nel 1947.

Hasina è stata una leader filo-indiana, mentre i suoi principali oppositori sono filo-mussulmani e filo-pakistani. Tra questi l’appena liberata Khaleda Zia del Bangladesh National Party. Tant’è che gli studenti universitari hanno esplicitamente preso di mira la minoranza hindu dopo avere appreso che l’ex premier fosse fuggita in India. Nuova Delhi finora tenta la carta della de-escalation. La nomina di Yunus può servire a riportare la popolazione alla calma. L’inventore del microcredito non è un estremista e così come ha tirato fuori dalla povertà milioni di persone con la sua banca, adesso deve creare quelle condizioni per ridare alla nazione un barlume di speranza per continuare a credere nelle istituzioni. Compito arduo per il suo governo transitorio.

