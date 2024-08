Il nostro Paese, ancora una volta, si trova a vivere un paradosso. Secondo uno studio condotto dal Centro studi di Unimpresa, che ha analizzato i dati della Banca d’Italia, gli italiani fanno massiccio uso di prelievi dal bancomat, diventando in Europa il primo paese in tal senso, il paradosso però è che gli sportelli scarseggiano, visto che in molte piccole province le banche stanno letteralmente sparendo. Secondo infatti un’altra statistica, quella portata da Uncem-Unione nazionale comuni comunità enti montani, il 7% degli italiani vive in zone dove appunto no ci sono istituti di credito e non è possibile prelevare dagli sportelli.

I contanti sono sempre preferiti

Le banche e la politica spingono sempre più verso l’utilizzo delle carte di debito e di credito, ma i pagamenti elettronici continuano a essere mal digeriti dai nostri connazionali, i quali invece preferiscono ancora pagare con il cash. Secondo i dati del Centro Studi di Unimpresa infatti gli italiani prelevano 1 miliardo di euro al giorno dai bancomat presenti sul nostro territorio. Anche per gli anni precedenti i numeri rimanevano estremamente alti, nel 2022 gli italiani complessivamente hanno prelevato 350 miliardi di euro, mentre nel 2023 ne hanno prelevati 360 miliardi. I dati per i pagamenti elettronici sono quindi quasi ancora un tabù nel nostro Paese, visto che risultiamo l’ultima nazione nell’area euro ad utilizzarli.

A livello europeo la media è di 370 operazioni per cittadino, con il Lussemburgo al primo posto. A seguire ci sono Lituania, Paesi Bassi, Irlanda, Finlandia, Estonia. I tedeschi sono decimi in questa speciale classifica, ma gli sportelli proliferano, tanto che si calcola che la maggior parte di chi vive in Germania ha uno sportello a meno di un chilometro da casa. In tutto sono circa 50 mila bancomat presenti sul territorio. E la situazione in Italia? Da noi sono circa 20 mila ma si stima che diminuiranno ulteriormente nei prossimi anni.

Bancomat, in Italia scarseggiano

In generale, in Europa aumenta anche il numero di carte di credito e di debito, oltre che di sportelli, almeno per quanto riguarda il loro utilizzo. Nello scorso anno si sono registrati 426 miliardi di euro di transazioni. Nel 2022 erano invece stati 382 miliardi. Per quanto riguarda la diffusione delle carte, netto aumento anche in questo caso: in circolazione sono oltre 120 milioni tra carte di credito (21 milioni), carte di debito (67 milioni) e prepagate (33 milioni). Tra il 2022 e il 2023 sono aumentate di 5 milioni complessivamente. L’Italia risulta quindi in controtendenza, con gli italiani che preferiscono invece pagare in contanti, soprattutto al Sud.

Come detto, però, c’è un piccolo problemino, in alcune zone i bancomat scarseggiano e i prelievi si fanno difficoltosi. Paradossalmente, la regione che presenta la maggior desertificazione bancaria è il Piemonte, con oltre il 13% dei piemontesi che si dice lontani dagli sportelli. Il problema in generale però. maggiormente sentito ancora una volta al Sud, con l’11% totale dei cittadini meridionali che presenta lo stesso problema. La Campania è quella che sta peggio di tutte, 700 mila abitanti senza uno sportello per prelevare. Uncem si dice estremamente preoccupata per questo fenomeno: “Siamo perplessi di fronte a questa impossibilità della politica, delle istituzioni, di guidare un processo invertendo il trend. Come è stato con Poste Italiane grazie alla legge 158/2017. Come deve essere con le banche, anche ripensando i modelli di erogazione dei servizi. Non basteranno Intelligenza artificiale e home banking, in territori alpini e appenninici ove il divario digitale cresce”.

