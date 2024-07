Una nuova interessante classifica arriva da Forbes e ci svela quali sono le banche più grandi del mondo. Buone notizie anche per l’Italia, con 11 istituti di credito piazzati nella lista internazionale generale. La classifica ci arriva dal report Global 2000 e ci dice che nella top ten si alternano prevalentemente istituti statunitensi e cinesi, a conferma di quanto il potere economico si sia sempre più concentrato nelle due superpotenze. Sono quattro i criteri che gli esperti hanno preso in esame per stilare la loro lista, e sono i ricavi, gli utili, gli asset e la capitalizzazione di mercato.

Diverse new entry in classifica

Si fa più lunga la classifica delle banche più grandi del mondo con ben 13 new entry. Ciò nonostante gli esperti di Wall Street mantengono un certo scetticismo verso gli istituti più piccoli. Come detto, sono 11 invece quelle italiane presenti in questa classifica mondiale. Vediamo di quali si tratta con la prima citata, ossia quella più in basso in classifica. Alla posizione 1516 troviamo infatti la Banca Popolare di Sondrio. Nella graduatoria generale troviamo poi il Credito Emiliano che si posiziona al 1387esimo posto. La nona banca italiana è invece Fineco, che occupa la posizione generale 1363. Ottavo posto per Mediolanum, 1125esima mondiale.

Con Monte dei Paschi di Siena superiamo finalmente la top 1000 e andiamo alla posizione numero 893. Mediobanca si posiziona invece 870esima, sesta tra quelle italiane. Quinta posizione per Bper, 824esima mondiale. La top five procede con Banco Bpm, appena un gradino fuori dal podio. A livello mondiale è 712esima tra le banche più grandi del mondo. Ed eccoci finalmente al nostro podio tricolore, terza posizione occupata da Banca Generali del Gruppo Generali, che si posiziona 141esima a livello mondiale. Secondo posto per UniCredit, 129esima nella classifica internazionale. Infine, al primo posto troviamo Intesa San Paolo che a livello mondiale si posiziona alla posizione numero 84.

Banche più grandi del mondo

Abbiamo visto quali sono le banche più grandi del mondo a livello nazionale, con Intesa San Paolo che ancora una volta si posizione meglio tra le italiane e si conferma l’istituto di credito più blasonato del nostro Paese. A livello mondiale invece al primo posto abbiamo JPMorgan Chase, in seconda posizione c’è Industrial and Commercial Bank of China, mentre a completare il podio troviamo Bank of America. Fuori dal podio China Construction che vince la sua sfida con Agricultural Bank of China, Bank of China, Hsbc Holdings e Wells Fargo. Nella top ten, che come abbiamo visto presenta una massiccia presenza di istituti cinesi e statunitensi, troviamo Goldman Sachs Group e Morgan Stanley.

Come dicevamo, ancora una volta la classifica del potere economico premia Stati Uniti e Cina, le due superpotenze che ormai si contendono il primato sul pianeta. L’egemonia a stelle e strisce è da tempo messa in crisi proprio dal dragone rosso della Cina e le tensioni geopolitiche nate dal conflitto tra Ucraina e Russia sono secondo molti solo un sintomo di questo grande scontro economico tra i due grandi imperi d’oriente e d’occidente. La guerra dei dazi sulle auto elettriche ha fatto capire quanto gli USA temano la politica economica cinese e la paura che le tensioni siano solo all’inizio è un sentimento ormai più che giustificato.

