Il black box può passare. Importanti novità relative all’assicurazione auto, c’è infatti l’ok da parte del ministro Urso, il quale facilita il trasferimento della cosiddetta scatola nera da una compagnia all’altra, quando appunto il cliente decide di cambiare la sua RC auto. La politica italiani quindi decide di scendere in campo al fine di agevolare una procedura che da sempre mette in difficoltà i nostri connazionali. La scatola nera infatti permette di risparmiare un bel po’ di soldini sul premio assicurativo, ma allo stesso tempo è vincolando non consentendo agli automobilisti di passare a compagnie che offrono un’offerta più vantaggiosa.

Ci pensa la politica

Ora questo vincolo sta per infrangersi.

Quante volte storciamo il naso contro le decisioni del Governo, che sia di destra o di sinistra. Quante volte ci siamo trovati a chiederci perché la politica non interviene e risolve questioni che spesso ci sembrano anche di facile risoluzione. A quanto pare, questa è una di quelle (poche) volte in cui effettivamente i ministri decidono di intervenire e risolvere la questione. Il problema delle scatole nere relative alle assicurazioni auto è sempre stato gioia e dolore degli automobilisti. Come abbiamo visto, infatti, le black box consentono di risparmiare, ma allo stesso tempo vincolano il contribuente a rimanere con la medesima compagnia, anche a dispetto di offerte migliori.

Molte compagnie assicurative infatti offrono un importante sconto di benvenuto, che nella maggior parte dei casi equivale al 20% in meno per i costi previsti. Si tratta quindi di un’offerta allettante, ma che non è per tutti, poiché come detto la scatola era vincola gli assicurati a rimanere sempre con la medesima compagnia. Di recente però il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha deciso di intervenire sulla faccenda e dire la sua in merito a questo elemento ormai mal digerito dalla maggioranza degli italiani.

Assicurazioni auto, novità in arrivo

Il ministro propone quindi “procedure più snelle per il trasferimento da una compagnia all’altra, con effetti positivi sui prezzi delle polizze”.

Mentre il mondo cerca di preparare il terreno per le auto elettriche, con USA e Cina che si scontrano sui dazi doganali, gli italiani devono ancora fare i conti con le insidie delle assicurazioni auto. Cosa vuol dire procedure più snelle per il cambio di assicurazione auto? Il messaggio è chiaro e si riferisce proprio alle scatole nere, che come abbiamo detto ad oggi rappresentano un vincolo tra l’automobilista e la compagnia che l’ha installata in macchina. Le parole del ministro sono chiarificatrici in tal senso:

“Le nuove procedure consentiranno agli assicurati, nelle more della piena interoperabilità, di trasferire i dati contenuti nelle scatole nere pur cambiando compagnia assicuratrice”.

Il passaggio è quindi fondamentale e si riferisce proprio alle black box che in questo modo, non saranno più vincolanti. L’intervento del ministro sembra quindi raccogliere perfettamente la proposta lanciata dal presidente Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) Luigi Federico Signorini qualche giorno fa, quando aveva appunto detto che, benché le scatole nere facessero risparmiare sulle assicurazioni auto, bloccano il 60% degli italiani non consentendo loro di cambiare compagnie per passare ad offerte più vantaggiose.

Nel prossimo del Concorrenza 2024 quindi il Governo si farò carico di una nuova norma che andrà a rompere una volta per tutte questo vincolo a vantaggio degli italiani. Del resto, il costo delle RC Auto sta salendo sempre più, con il mese di maggio che ha portato un incremento del 6,1% in merito agli aumenti. Napoli è ancora la città più cara, seguita da Prato, Caserta e Pistoia.

Riassumendo…