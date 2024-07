I giovani d’oggi vengono solitamente definiti generazione mille euro, ma stavolta la definizione non è particolarmente calzante, visto che lo stipendio di 1000 euro è offerto da un annuncio di lavoro decisamente insolito. Si tratta di una sola giornata e i candidati la passeranno a gustarsi una serie di gelati. Follia? Assolutamente no, si tratta di una trovata sicuramente commerciale ma comunque vera, opera della collaborazione tra InfoJobs e Nesltè, nello specifico Maxibon.

Da Motta a Nestlè

Il tormentone degli anni 90, quando il Maxibon era commercializzato da Motta, non è stato mai realmente accantonato, sopratutto tra i millennials.

“Du gust is megl che uan” è la famigerata frase che veniva pronunciata negli spot di quegli anni. Tra l’altro, in quel periodo gli spot erano interpretato da attori che poi sarebbero diventati particolarmente noti nel nostro Paese, ma che all’epoca erano dei perfetti sconosciuti, stiamo parlando di Stefano Accorsi e di Cristina Capotondi. Ebbene, oggi Maxibon, che nel frattempo è passata alla, ha deciso di far parlare di sé attraverso una nuova trovata, quella dello stipendio da 1000 euro come assaggiatore per un giorno.

L’annuncio arriva direttamente su InfoJobs, dal quale è possibile candidarsi per sperare di ricevere l’ok dall’ufficio del personale che si occupa appunto delle candidature. La sede però è Milano e il fortunato candidato dovrà quindi recarsi sul posto per assaggiare una serie di Maxibon al fine di dare preziose indicazioni agli sviluppatori del famoso gelato. Insomma, la risorsa selezionata potrò partecipare alla degustazione del nuovo gelato mentre un esperto lo guida sviscerando le varie curiosità che caratterizzano il prodotto. La giornata di degustazione avrà luogo il 31 luglio, ma la sede precisa non è stata resa pubblica e verrà comunicata soltanto al fortunato candidato.

1000 euro di stipendio per un giorno di lavoro

Mentre il Governo apre una task force contro il lavoro nero, Maxibon e InfoJobs si inventano il lavoro dei sogni.

Questo è il tuo lavoro dei sogni. Questo è un Cool Jobs. Sarai la prima persona a diventare assaggiatore/rice ufficiale di Maxibon in Italia. Questo Cool Jobs durerà 1 giorno ed è migliore di qualsiasi cosa tu abbia mai immaginato o sognato. Farai invidia a tutti. Preparati a rimanere stupito da ciò che è incluso: – €1,000 per una giornata fantastica – Viaggio di andata e ritorno da casa tua, OVUNQUE TU SIA, verso un posto davvero speciale che non possiamo rivelarti ora. In questo posto avrai il privilegio di provare tutti i gusti Maxibon in modo super esclusivo. – Un fantastico Kit Cool Jobs Puoi chiedere di più? Assolutamente no. Smettila di strofinarti gli occhi e candidati all’offerta. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Diciamoci la verità, parlare di 1000 euro di stipendio per un solo giorno di lavoro in fondo è solo una mossa per catturare l’attenzione dei media e far parlare i social. Fare l’assaggiatore in questo caso non può considerarsi infatti un vero e proprio lavoro, per quanto il fortunato candidato potrò in un certo senso offrire una qualche sorta di indicazione sui gelati assaggiati. Non è richiesta però alcuna esperienza o conoscenza nel settore della ristorazione, insomma si tratta di un vero e proprio, ma non di un lavoro. Ecco l’annuncio pubblicato su InfoJobs , piattaforma dalla quale è possibile candidarsi:

Precisiamo che al momento i candidati sono già intorno ai 15 mila, quindi non sarà certo facile vincere questa giornata di lavoro dallo stipendio di 1000 euro. Come si dice in questi casi, tentare la fortuna non costa niente.

Riassumendo…