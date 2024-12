Conto corrente, oggi è più o meno costoso? Come risparmiare?

Una volta, diversi anni fa, era prerogativa dei più facoltosi, oggi invece tutti sono in possesso di un conto corrente. Normale quindi che considerare vantaggi e svantaggi proposti da alcuni istituti diventa importante per tutti. I costi dei conti correnti bancari hanno finalmente registrato una flessione nel 2023, segnando un’inversione di tendenza rispetto agli aumenti costanti degli ultimi anni. Una notizia positiva per molti correntisti, che oggi possono beneficiare di un leggero risparmio sia sui conti tradizionali sia su quelli online.

Quanto costa un conto corrente oggi?

Tuttavia, nonostante questa diminuzione, i costi medi rimangono sensibilmente più alti rispetto a un decennio fa, lasciando aperto il dibattito su quanto un conto corrente possa effettivamente essere conveniente. Analizziamo i dati recenti e scopriamonella scelta e gestione del proprio conto.

I conti correnti tradizionali hanno visto una riduzione media dei costi annuali a 100,7 euro, con una flessione di 3,3 euro rispetto al 2022. Questa diminuzione è dovuta in gran parte alla riduzione delle spese fisse, come i canoni di gestione, mentre le spese variabili, legate all’operatività, sono rimaste pressoché invariate. I conti online, invece, continuano a rappresentare la scelta più economica per chi cerca un’alternativa conveniente: i costi medi sono scesi a 28,9 euro, grazie alla crescente eliminazione dei canoni di base.

Non tutte le tipologie di conto hanno però beneficiato di questa riduzione. I conti postali, ad esempio, hanno registrato un aumento dei costi per il secondo anno consecutivo, raggiungendo una spesa media di 67,3 euro. Questo incremento è legato all’aumento dell’operatività, che ha fatto salire le spese variabili di 6,5 euro rispetto all’anno precedente. Guardando al passato, il confronto con il 2013 evidenzia un aumento generale dei costi: allora, la spesa media per un conto corrente era di 81,9 euro, mentre oggi si attesta a 87,8 euro, segnando un incremento del 23% nel corso di un decennio.

Come risparmiare nella scelta del conto corrente

Scegliere un conto corrente può sembrare un’operazione semplice, ma fare la scelta giusta può tradursi in un risparmio significativo. Ecco alcuni consigli pratici:

Valuta le tue esigenze: se utilizzi il conto principalmente per operazioni online, un conto corrente digitale potrebbe essere la soluzione più conveniente. Questi conti offrono costi di gestione bassi o nulli, riducendo le spese complessive.

Confronta le offerte: molte banche offrono promozioni temporanee con azzeramento del canone per i nuovi clienti. È utile confrontare le condizioni tra diverse istituzioni per trovare l’offerta più vantaggiosa.

Fai attenzione alle spese accessorie: spesso i costi più alti derivano da commissioni su operazioni come bonifici, prelievi o pagamenti. Scegli un conto che includa nel canone base la maggior parte delle operazioni che utilizzi frequentemente.

Evita servizi superflui: alcune banche includono nel pacchetto servizi extra che potrebbero non essere utili. Valuta con attenzione se ti servono davvero e opta per un conto essenziale se non ne hai bisogno.

Approfitta delle app di gestione: molte banche online offrono applicazioni che ti aiutano a monitorare le spese e a evitare costi inutili. Questi strumenti possono farti risparmiare tempo e denaro.

Verifica il TAEG complessivo: per una valutazione accurata del costo totale del conto corrente, controlla il TAEG, che include tutte le spese fisse e variabili legate alla gestione del conto.

Con l’attenzione ai dettagli e un’analisi accurata delle proprie necessità, è possibile ridurre significativamente i costi legati al conto corrente. La scelta di un conto digitale, ad esempio, potrebbe essere ideale per chi non necessita di operazioni allo sportello, mentre chi preferisce un approccio più tradizionale può puntare su banche che offrono pacchetti convenienti e trasparenti. In ogni caso, il mercato attuale offre soluzioni per ogni esigenza, garantendo un risparmio a chi sa come orientarsi tra le diverse opzioni disponibili.

