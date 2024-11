Case in vendita, in queste città italiane costano un occhio della fronte

Le case in vendita in Italia registrano prezzi al metro quadro molto variabili a seconda della città, con una crescita continua dei valori immobiliari nel 67% dei capoluoghi. Anche se l’aumento del costo delle abitazioni è evidente, alcune città risultano particolarmente onerose per chi desidera acquistare un immobile. Ecco una panoramica delle città più care e quelle più convenienti, basata sui dati di Idealista aggiornati a ottobre 2024.

Case in vendita, le città più care

Al primo posto della classifica delle città più care troviamo Milano, dove il prezzo medio per un metro quadro è di ben 5.031 euro.

Questa cifra non sorprende, considerato che la metropoli lombarda è il principale polo economico del Paese, attraendo professionisti e investitori sia italiani che stranieri. La continua crescita della domanda di immobili in un mercato limitato spinge i prezzi sempre più in alto, rendendo Milano un luogo esclusivo per chi cerca case in vendita. Al secondo posto si posiziona Bolzano, con un costo medio di 4.591 euro al metro quadro. La città altoatesina sorprende per il prezzo elevato, che può essere attribuito alla qualità della vita, alla sostenibilità e all’attenzione all’ambiente, elementi che attirano molti residenti. Subito dopo, al terzo posto, troviamocon 4.553 euro al metro quadro, dove l’unicità della città e le restrizioni edilizie mantengono i prezzi alti per le abitazioni disponibili.

Firenze si trova al quarto posto con 4.167 euro al metro quadro, rappresentando il punto di partenza per le città in cui il costo delle case supera i 4.000 euro. Firenze, con la sua forte attrattiva turistica e il centro storico di grande pregio, mantiene un mercato immobiliare vivace, con prezzi elevati anche per chi cerca abitazioni lontane dal cuore della città. Al quinto posto si colloca Bologna, che con 3.558 euro al metro quadro si conferma una città universitaria e culturale molto ambita.

La crescente domanda da parte di studenti e giovani professionisti continua a sostenere il mercato, portando i prezzi a livelli superiori rispetto alla media nazionale.

Seguono Trento (3.205 euro/mq), Roma (3.061 euro/mq) e Monza (2.890 euro/mq), quest’ultima sempre più scelta da chi cerca una soluzione vicina a Milano, ma a prezzi relativamente più accessibili. Al nono posto c’è Rimini, con 2.820 euro al metro quadro, che si distingue per il suo fascino balneare e la vivace attività turistica, che rende questa località attraente anche come investimento. Chiude la classifica delle città più care Napoli, con un prezzo di 2.810 euro al metro quadro, un valore elevato per il sud Italia, ma giustificato dalla bellezza della città e dall’interesse crescente per le case in vendita nel centro storico e nelle zone panoramiche.

Le città più convenienti per acquistare una casa

All’estremo opposto della classifica, alcune città offrono prezzi al metro quadro molto più bassi, attirando chi cerca soluzioni economiche per l’acquisto di una casa. Caltanissetta è la città meno cara, con un prezzo di appena 704 euro al metro quadro. Al secondo posto troviamo Ragusa, con 742 euro, seguita da Biella a 766 euro. Anche in queste città si nota una crescita del mercato immobiliare, ma i valori restano ben al di sotto della media nazionale.

Reggio Calabria (835 euro/mq), Vibo Valentia (864 euro/mq) e Trapani (879 euro/mq) si inseriscono in questa lista come opzioni particolarmente economiche, tutte al di sotto dei 900 euro al metro quadro. La convenienza di queste aree è spesso legata a fattori come la distanza dai principali centri economici o la minore domanda di immobili, che rende questi luoghi ideali per chi cerca case in vendita a basso costo.

La classifica delle città con i prezzi più accessibili si completa con Isernia (880 euro/mq), Agrigento (884 euro/mq), Alessandria (893 euro/mq) e Taranto (932 euro/mq).

In sintesi…

Milano è la città più cara per acquistare casa in Italia, con prezzi che superano i 5.000 euro al metro quadro.

Caltanissetta e Ragusa sono tra le città più economiche, con prezzi sotto i 750 euro al metro quadro.

Il mercato immobiliare italiano mostra forti differenze regionali, influenzate da domanda, posizione e attrattiva locale.

In queste aree, l’acquisto di una casa risulta conveniente, offrendo opportunità anche per chi cerca immobili come investimento o per una seconda casa.