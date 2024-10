Carte cultura fino a 1.000 euro: via libera agli strumenti musicali

La legge di bilancio 2023, come noto, ha segnato un importante cambiamento nel panorama degli incentivi culturali per i giovani italiani, sostituendo il vecchio bonus culturale di 500 euro con un sistema più articolato e mirato.

Questo cambiamento, che è entrato pienamente in vigore nel 2024, ha dato vita a due nuove forme di incentivo: la Carta Giovani e la Carta del Merito, pensate per supportare l’accesso alla cultura da parte dei giovani e premiare l’eccellenza scolastica.

Addio al vecchio bonus 500 euro

Il vecchio bonus cultura, riservato ai giovani che compivano 18 anni, è stato uno strumento disponibile per diversi anni, offrendo a ciascun beneficiario un buono di 500 euro da spendere in prodotti culturali.

L’ultima generazione ad aver usufrutto di questo bonus è stata quella dei nati nel 2004, i quali hanno potuto richiedere il buono attraverso la piattaforma “app18” fino al 31 ottobre 2023 e potevano funzionare fino al 30 aprile 2024.

Non erano richiesti requisiti di reddito, come l’ISEE, ma solo il raggiungimento della maggiore età. Questo bonus aveva lo scopo di favorire l’accesso a libri, eventi culturali e altre esperienze formative, stimolando così l’interesse verso la cultura tra i giovani.

Le nuove carte cultura

Con la legge di bilancio 2023, il bonus cultura è stato sostituito da due nuove carte, ognuna con specifici criteri di accesso. Questi nuovi strumenti rappresentano un’evoluzione del precedente sistema, introducendo maggiore selettività e un focus su chi ha ottenuto buoni risultati scolastici o si trova in particolari condizioni economiche.

Carta Giovani : questa carta, del valore di 500 euro, è destinata ai giovani che compiono 18 anni e che appartengono a famiglie con un ISEE non superiore a 35.000 euro. L’obiettivo di questo incentivo è quello di fornire un supporto economico a chi potrebbe avere maggiori difficoltà ad accedere a beni culturali, garantendo un’opportunità di crescita personale e culturale.

Carta del Merito : questa seconda carta è pensata per premiare l’eccellenza scolastica.

Viene infatti assegnata a coloro che, entro il compimento del 19° anno di età, conseguono il diploma di scuola superiore con una votazione pari a 100/100. Anche in questo caso il valore del bonus è di 500 euro. Questa misura intende riconoscere e incentivare l’impegno scolastico, premiando i giovani che hanno ottenuto risultati eccellenti nel loro percorso di studi.

Le due carte sono cumulabili. Questo significa che un giovane che soddisfa i requisiti per entrambe può ricevere un totale di 1.000 euro da spendere in beni e servizi culturali. Si tratta di una somma considerevole, che può offrire ai ragazzi un’ampia gamma di opportunità per approfondire le proprie passioni culturali e formative.

Richiedere le nuove carte cultura

Le modalità per richiedere le nuove carte cultura sono quelle definite nel decreto attuativo del Ministero della Cultura, pubblicato il 16 gennaio 2024. La registrazione per entrambe le carte deve avvenire tramite la piattaforma online carte cultura dedicata, attiva dal 31 gennaio 2024.

Per la Carta Giovani, la richiesta deve essere effettuata tra il 31 gennaio e il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il giovane compie 18 anni.

Per la Carta del Merito, invece, la finestra per la registrazione va dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo al conseguimento del diploma.

Beni e servizi acquistabili

In origine, veniva previsto l’utilizzo delle due nuove carte cultura per acquistare gli stessi beni e servizi previsti dal vecchio bonus cultura da 500 euro. Quindi:

Biglietti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti dal vivo

Libri di ogni genere

Abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale

Musica registrata e prodotti editoriali audiovisivi

Biglietti per musei, mostre, eventi culturali, parchi naturali, gallerie e monumenti

Corsi di musica, teatro o lingue straniere.

L’ampliamento degli acquisti: strumenti musicali

Un importante cambiamento è introdotto con il decreto Omnibus (DL n. 113/2024), che è stato convertito in legge n.

143/2024. Questo provvedimento estende l’elenco dei beni acquistabili con le due nuove carte cultura, includendo anche gli strumenti musicali . Questa integrazione risponde in modo logico alla possibilità già prevista di usare il bonus per finanziare corsi di musica. Infatti, per un giovane che desidera intraprendere lo studio di uno strumento, poter acquistare l’attrezzatura necessaria rappresenta un vantaggio significativo.

L’introduzione degli strumenti musicali tra i beni acquistabili con le carte culturali è una novità che punta a favorire lo sviluppo delle capacità artistiche e creative dei giovani, promuovendo l’apprendimento musicale come parte integrante della loro formazione culturale. Gli strumenti musicali, sia classici che moderni, possono ora essere acquistati grazie a questo bonus, permettendo ai ragazzi di esplorare il mondo della musica in modo più completo e accessibile.

Carte cultura: un’opportunità per i giovani

Il nuovo sistema delle carte cultura giovani rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai precedenti bonus cultura. Da una parte, la Carta Giovani punta a sostenere chi ha maggiori difficoltà economiche, offrendo un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo culturale e formativo. D’altra parte, la Carta del Merito valorizza i giovani più meritevoli, premiando i loro sforzi scolastici e incoraggiandoli a proseguire nella loro crescita personale.

La possibilità di cumulare le due carte è un ulteriore incentivo per chi eccelle non solo negli studi, ma anche per coloro che, pur provenendo da famiglie con un ISEE basso, dimostrano un forte interesse per la cultura. Inoltre, l’aggiunta degli strumenti musicali tra i beni acquistabili con queste carte apre nuove opportunità per i ragazzi che desiderano esprimere la propria creatività attraverso la musica.

In definitiva, le carte cultura giovani sono un’importante risorsa per favorire l’accesso alla cultura in Italia, offrendo ai giovani un sostegno concreto per la loro crescita personale e culturale.

Riassumendo