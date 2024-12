Carta acquisti over 65: ogni due mesi 80 euro anche nel 2025

La carta acquisti over 65 rappresenta un’importante agevolazione per i cittadini italiani in età avanzata, sarà confermata anche per il 2025. Questo strumento è una soluzione concreta per supportare economicamente i pensionati (e non) e garantire loro un aiuto nelle spese quotidiane. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi può richiederla e quali sono i requisiti necessari.

La carta acquisti è una carta di pagamento prepagata, utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali che fanno parte del circuito Mastercard. Si tratta di un supporto pensato per aiutare i cittadini anziani a gestire meglio le spese essenziali, come alimentari, farmaci e bollette.

Ogni due mesi, la carta viene ricaricata con un importo di 80 euro.

Questo strumento non solo è pratico, ma anche semplice da usare, poiché funziona esattamente come una comune carta di pagamento elettronica.

Chi può richiedere la carta acquisti over 65

Dal non confondere con la carta dedica a te di 500 euro, non tutti possono accedere a questa agevolazione: la carta acquisti over 65 è riservata a chi soddisfa una serie di requisiti ben definiti. Questi criteri tengono conto sia dell’età che della situazione economica del richiedente. Ecco le condizioni principali da rispettare:

Requisiti personali e di cittadinanza

Età minima: 65 anni compiuti.

Cittadinanza: italiana; di uno Stato dell’Unione Europea; di un Paese extra-UE, purché il richiedente sia familiare di un cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno permanente.

Gli stranieri devono essere in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo , oppure essere rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria.

Residenza

Il richiedente deve risultare iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

Situazione economica

I redditi complessivi, compresi i trattamenti pensionistici o assistenziali, non devono superare:

8.052,75 euro annui per chi ha meno di 70 anni.

10.737,00 euro annui per chi ha 70 anni o più.

L’ ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità deve essere inferiore a 8.052,75 euro.

Altri requisiti patrimoniali

Il diritto alla carta acquisti è subordinato anche alla verifica del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Più di una utenza elettrica domestica.

Utenze elettriche non domestiche.

Più utenze del gas.

Più di un autoveicolo.

Non possono accedere all’agevolazione coloro che, da soli o insieme al coniuge, possiedono:

Proprietà immobiliare con le seguenti caratteristiche:

Più di un immobile ad uso abitativo , con una quota di proprietà superiore o uguale al 25%.

Immobili non ad uso abitativo (inclusi quelli all’estero) con una quota di proprietà superiore o uguale al 10%.

Un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro , secondo i dati dell’ISEE o convertito in euro al cambio ufficiale, se detenuto all’estero.

Infine, non possono beneficiare della carta coloro che fruiscono di vitto garantito da enti pubblici (ad esempio, ricoverati in strutture sanitarie di lunga degenza o detenuti in istituti di pena).

Vantaggi della carta acquisti over 65

La carta acquisti over 65 è richiedibile all’ufficio postale. Questa iniziativa offre diversi benefici, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pensionati. Tra i principali vantaggi troviamo:

Supporto economico diretto: una ricarica regolare che aiuta a coprire le spese essenziali.

Facilità di utilizzo: può essere utilizzata come una normale carta di pagamento.

Flessibilità: permette di acquistare beni di prima necessità e di saldare bollette domestiche, alleviando il peso delle spese fisse.

Riassumendo