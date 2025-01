Aggiustare casa e godere di uno sconto sulla spesa sostenuta pari al 50%. Uno sconto offerto tramite il classico sgravio fiscale. E per 10 anni digli dichiarazione dei redditi consecutive, in 10 rate di pari importo. Questo è il bonus casa, o bonus ristrutturazione da sfruttare da parte di chi vuole ristrutturare casa adesso. Ma è un bonus che rischia di diventare poco fruibile. Un bonus messo a rischio da un nuovo obbligo di residenza che ci deve essere per sfruttare il ritorno del 50% della spesa sostenuta. Perché altrimenti si passa al recupero solo del 36%.

Bonus casa, le novità mettono a rischio molti italiani

C’è chi lo chiama “taglio differenziato del bonus casa“. Ed è ciò che nasce adesso sulla base del fatto che per la detrazione del 50% diventa fondamentale la residenza dei contribuente in quella casa oggetto della ristrutturazione. Perché per quelle che in gergo si chiamano seconde casa, ecco che la detrazione scende al 36%. Anche se il tetto massimo di 96.000 euro è stato confermato, quella prima descritta non è cosa da poco. Perché chi compra casa, ma per ovvie ragioni di agibilità durante i lavori, non può ottenere immediatamente la residenza, ecco che rischia di perdere la detrazione.

LE novità tra prima e seconda casa in materia di detrazioni per ristrutturazioni edilizie

Sicuramente non è stata presa in considerazione dai legislatori la fattispecie di caso in cui all’avvio di alcune opere di ristrutturazione, quando si materializza un acquisto di un immobile, prendere la residenza con avallo del Comune spesso è impossibile. E dal momento che tra le novità della manovra di Bilancio c’è il fatto che per godere delle detrazioni per le opere di ristrutturazione edilizia, in misura pari al 50% ci vuole la residenza in qull’immobile, ecco che il nodo viene al pettine. Molti contribuenti che acquistano casa e avviano opere di ristrutturazione, rischiano di dover dire addio allo sgravio fiscale al 50%. “Accontentandosi” dello sgravio al 36%, come è possibile sfruttare sulle seconde case. Applicare senza deroghe questa novità, che di fatto distingue tra prima e seconda casa sulla possibilità di godere di detrazioni per le ristrutturazioni, può diventare un vero problema.

Ecco perché adesso c’è chi rischia di perdere la detrazione in parte

In effetti c’è poco da interpretare sulle nuove norme.

Parliamo di quelle che concedono la possibilità di detrazione del 50% e fino alla spesa massima di 96.000 euro.

Ma solo per le spese di ristrutturazione sostenute per immobili adibiti ad abitazione principale. Mentre invece viene concessa sempre la possibilità di detrarre il 36% delle spese sostenute per le seconde case. Una norma nata per superare quel gravoso problema sorto con il Superbonus, che è servito soprattutto per le ristrutturazioni delle seconde case, almeno stando alle critiche della misura. Perché riducendo lo sgravio sulle seconde case si vuole dare maggiore importanza a chi sfrutta l’agevolazione per la casa di abitazione principale. Incentivare le ristrutturazioni delle prime case, ma esponendo tutti al problema prima esposto delle case acquistate con l’intenzione di ristrutturarle, ma che come abbiamo visto, rischia di essere un disastro.

Perché l’immobile deve essere quello adibito ad abitazione principale nel momento in cui vengono sostenute le spese altrimenti la detrazione viene ridotta del 36%.