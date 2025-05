La figura del caregiver, ovvero di chi assiste un invalido con legge 104 può servire anche per riuscire a centrare una delle tante misure di pensionamento anticipato presenti nel nostro ordinamento. Significa che si potrà andare in pensione prima grazie al fatto che l’interessato ha a che fare con problematiche relative all’assistenza del parente disabile. Ma oggi analizzeremo come essere ritenuto un caregiver può servire anche per prendere quello che viene chiamato congedo straordinario biennale, ovvero per godere di una specie di reddito ponte assentandosi dal lavoro ma prendendo lo stesso stipendio (la base fissa però) come se si stesse ancora lavorando.

Una misura che va meglio approfondita perché ci sono delle cose che devono essere chiarite prima di passare a prendere questo genere di trattamento.

Dall’INPS due anni di indennità pari all’ultimo stipendio e lasci il lavoro per 24 mesi, ecco il congedo biennale

Dentro la legge 104, cioè in quel grande contenitore di misure e agevolazioni per gli invalidi, c’è una misura alquanto particolare che si chiama congedo biennale straordinario. Come si legge sul sito dell’INPS nella scheda dedicata alla misura, il congedo straordinario “è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo numero 3, comma 3, della legge numero 104 del 5 febbraio 1992”.

Quindi, le cose che a prima vista vanno comprese sono che l’invalido deve essere dentro i benefici della legge 104, che deve essere un parente e che l’interessato al congedo deve essere un lavoratore dipendente. Il congedo può durare al massimo 2 anni, e può essere preso in maniera frazionata, alternando momenti di lavoro a momenti di congedo.

Nell’intera vita lavorativa di un contribuente, il congedo può arrivare a massimo 24 mesi. Quindi, chi per esempio in passato ha fruito di 12 mesi di congedo per un parente disabile diverso da quello su cui intende indirizzare la domanda adesso, avrà solo 12 mesi di congedo ancora da sfruttare. Inoltre, il lavoratore a tempo determinato, che può sfruttare lo stesso il congedo, deve sapere che la durata del congedo come è ovvio, non può superare la durata del contratto.

Ecco le regole per sfruttare il congedo straordinario biennale

Il disabile su cui si intende godere del congedo, deve essere stato riconosciuto invalido grave dalle commissioni mediche invalidi civili dell’ASL con tanto di applicazione dei benefici della Legge 104.

Oltretutto il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o presso strutture simili. Nel caso in cui il disabile è ricoverato la fruizione del congedo biennale è condizionata ad alcuni casi particolari. Per esempio, quelli relativi a visite che il disabile deve effettuare fuori dalla struttura dove è ricoverato. E sempre che siano appositamente certificate dai responsabili medici autorizzati.

Oppure, altro caso che può dare diritto al congedo anche a invalido ricoverato, è quello del disabile in stato vegetativo persistente o con prognosi di breve durata della vita o con necessità anche in struttura, di essere assistito dal parente.

Per permettere la fruizione del congedo per i casi prima citati, è necessario che ci siano i certificati medici che confermano uno per uno i casi prima citati.

Convivenza, legame di parentela, importi e tutte le altre informazioni utili

Il legame di parentela tra disabile e richiedente il congedo è stato ampliato come perimetro negli ultimi anni. Sono servite delle sentenze della Consulta per allargare l’orizzonte. Infatti inizialmente era limitato solo ai genitori o in loro assenza (per decesso), ai fratelli e alle sorelle conviventi. Adesso la Corte Costituzionale ha ampliato il tutto. Autorizzando il congedo straordinario a coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle, parente o affine fino al terzo grado. E li abbiamo elencati in ordine di priorità.

Ad esclusione del coniuge o dei genitori, tutti gli altri parenti devono essere conviventi con il disabile. Altrimenti non si può prendere il congedo.

La convivenza può sopraggiungere anche dopo la domanda di congedo straordinario biennale, ma deve essere in corso alla data di inizio del congedo. Inoltre la convivenza non può venire meno durante la fruizione del congedo. A differenza dei permessi di tre giorni al mese, per il congedo straordinario non c’è lo svincolo della figura del referente unico. Solo nel caso dei genitori, entrambi possono sfruttare il congedo straordinario biennale per lo stesso figlio disabile. Ma è chiaro che i 2 anni di congedo possono essere sfruttati solo alternativamente tra i due genitori che scelgono di sfruttare questa possibilità. Con il congedo straordinario si prende una indennità che corrisponde alla retribuzione che il richiedente ha percepito nell’ultimo mese di lavoro prima del congedo. Ma si calcola solo sulle voci fisse e continuative della retribuzione.