Bonifici istantanei per tutti, un vantaggio anche per i truffatori

A volte anche i vantaggi possono presentare risvolti negativi, soprattutto se finiscono in mani sbagliate. I bonifici istantanei esistono già da tempo, ma sono un’opzione che solitamente le banche fanno pagare con un costo aggiuntivo, mentre nel giro di pochi mesi dovrebbero diventare la norma, e quindi diventare gratuiti. L’arrivo infatti in UE del Single Euro Payments Area (SEPA), obbliga le banche a offrire i bonifici istantanei senza costi aggiuntivi per i correntisti. Sebbene l’Italia non abbia ancora recepito completamente questa normativa, diverse banche italiane stanno già proponendo bonifici istantanei gratuiti, seppur con un limite mensile di 10-15 operazioni.

Vantaggi e rischi dei bonifici istantanei

Una volta superato questo limite, vengono applicati dei costi per ulteriori transazioni.

I bonifici istantanei presentano innegabili vantaggi, in quanto permettono di trasferire denaro in pochi secondi, a differenza dei tradizionali bonifici che richiedono da 24 a 48 ore per essere elaborati. Tuttavia, proprio questa rapidità introduce un fattore di rischio significativo, come sottolineato da Lisa Di Berardino, vice questore della Polizia Postale, durante una recente conferenza. I bonifici istantanei possono infatti diventare uno strumento ideale per i truffatori.

Le truffe tramite bonifico non sono una novità: per anni, i criminali hanno cercato di ingannare le persone, spesso anziani, convincendole a inviare denaro verso conti bancari fraudolenti. In genere, queste truffe avvengono attraverso telefonate in cui i truffatori si spacciano per dipendenti bancari. In caso di bonifico tradizionale, è spesso possibile recuperare i fondi in tempo, contattando la banca e bloccando il pagamento prima che venga trasferito. Tuttavia, con i bonifici istantanei, i meccanismi di sicurezza delle banche, che rilevano transazioni sospette, non hanno tempo di intervenire. La velocità dell’operazione rende praticamente impossibile fermare la transazione una volta autorizzata.

Come difendersi dalle truffe?

La normativa UE, che sarà recepita in Italia entro febbraio 2025, obbligherà le banche a offrire i bonifici istantanei al costo dei bonifici tradizionali, ovvero gratuitamente in molti casi.

Ciò rappresenta un’alternativa ai circuiti internazionali di pagamento come quelli delle carte di credito e debito, dominati dalle aziende americane. Questa evoluzione risponde all’esigenza di creare un sistema di pagamento più efficiente e sovrano a livello europeo, simile all’iniziativa dell’euro digitale. Tuttavia, come avverte la vice questore Di Berardino, se tutte le banche implementeranno i bonifici istantanei come standard, sarà molto più difficile proteggere i cittadini dalle frodi online. Una volta inviato, il denaro saràe non ci sarà tempo per bloccare operazioni sospette.

Nonostante i rischi, i bonifici istantanei possono essere utilizzati in modo sicuro se si adottano le dovute precauzioni. La regola d’oro è non considerare i bonifici istantanei come l’unica opzione disponibile. Si tratta di uno strumento utile, ma non sempre necessario. È consigliabile utilizzarlo solo per trasferimenti a persone o aziende che conosciamo bene, come amici, parenti o professionisti di fiducia. Per quanto riguarda le persone sconosciute, è sempre preferibile optare per un bonifico tradizionale. È anche importante non effettuare mai bonifici, di qualsiasi tipo, in risposta a richieste telefoniche. Le banche non chiamano i clienti per richiedere trasferimenti di denaro; se ci fosse una necessità, verrebbero invitate in filiale per discutere la situazione.

