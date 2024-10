Risparmiare il 15% con la carta dedicata a te: dove ottenere lo sconto?

La “Carta Dedica a Te” è uno strumento di supporto economico distribuito da Poste Italiane, con un credito di 500 euro destinato a famiglie in situazioni di particolare necessità. L’accesso a questa carta è avvenuto automaticamente, senza la necessità di presentare alcuna richiesta. L’INPS ha individuato i beneficiari in base a specifici criteri e ha trasmesso le informazioni ai comuni di residenza, i quali hanno successivamente notificato agli interessati la disponibilità della carta presso l’ufficio postale di competenza.

Chi aveva già ricevuto la “Carta Dedica a Te” in precedenza, ha visto il nuovo importo accreditato direttamente sulla carta già in suo possesso, senza dover effettuare ulteriori passaggi.

Questo meccanismo ha garantito un accesso rapido e semplice al beneficio, senza interruzioni nell’utilizzo.

Dove si può utilizzare la carta? Cos’è e come ottenere lo sconto del 15% sui beni che si acquistano? Sono alcune domande in cui diamo risposta in questo articolo.

Come funziona la carta dedica a te

La “Carta Dedica a Te” è simile a una normale carta Postepay per quanto riguarda la modalità d’uso, ma presenta alcune restrizioni e peculiarità. Può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità, escludendo completamente prodotti alcolici e altre categorie non essenziali. Inoltre, è possibile utilizzarla anche per il rifornimento di carburante o, in alternativa, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico.

Uno degli aspetti fondamentali da ricordare è che il primo acquisto con la carta dedicata a te (social card) deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024. Se questo termine non viene rispettato, la carta verrà disattivata automaticamente e il credito non potrà più essere utilizzato. Per quanto riguarda la spesa del saldo residuo, il termine ultimo è fissato al 28 febbraio 2025. Questo significa che ogni centesimo dovrà essere speso entro quella data, pena la perdita del beneficio non utilizzato.

Dove utilizzare la carta

La “Carta Dedica a Te” può essere utilizzata presso tutti i negozi aderenti al circuito Mastercard, a patto che si tratti di punti vendita che rientrano nelle categorie previste dal regolamento.

negozi di alimentari e supermercati;

discount e minimarket;

mercati rionali e botteghe locali;

macellerie, pescherie e caseifici;

forni, panetterie e pasticcerie;

stazioni di servizio e distributori automatici di carburante;

servizi di trasporto pubblico e linee autobus.

Tra questi rientrano:

Questa ampia gamma di esercizi consente di coprire la maggior parte delle esigenze quotidiane, offrendo una certa flessibilità nell’utilizzo. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare preventivamente se il punto vendita accetta la carta, per evitare inconvenienti al momento del pagamento.

Il saldo disponibile

Se si è tra i beneficiari e non ancora la si è ritirata, il primo passo è recarsi presso l’ufficio postale indicato nella comunicazione ricevuta dal comune. Ricordare di portare con se un documento di riconoscimento valido, il codice fiscale e la comunicazione ricevuta. Una volta ritirata, la carta dedicata a te sarà già attiva e la si potrà utilizzare subito per gli acquisti ammessi.

Per verificare il saldo disponibile sulla carta dedicata a te e tenere sotto controllo le spese, è possibile utilizzare i canali tradizionali di Poste Italiane, come i classici ATM. In questo modo, si potrà monitorare in tempo reale quanto speso e quanto rimane da utilizzare entro i termini previsti.

Sconto del 15%: un vantaggio aggiuntivo per la carta dedicata a te

Uno dei principali vantaggi della “Carta Dedica a Te” è rappresentato dalla possibilità di ottenere uno sconto del 15% presso i negozi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) che aderiscono all’iniziativa. Questo sconto viene applicato direttamente al momento dell’acquisto e rappresenta un aiuto concreto per le famiglie, consentendo di massimizzare il valore del credito disponibile. È un’opportunità particolarmente utile per chi deve gestire un budget limitato e vuole ottenere il massimo beneficio possibile.

Per verificare quali siano i punti vendita che applicano lo sconto, è possibile consultare la lista ufficiale disponibile sul portale istituzionale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Oltre ai negozi della GDO, anche alcuni distributori di benzina possono prevedere agevolazioni, offrendo uno sconto immediato sul rifornimento oppure buoni carburante da utilizzare in un secondo momento.

Riassumendo…