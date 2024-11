Black Friday 2024, quest’anno lo shopping al risparmio dura 12 giorni

Il Black Friday 2024 è pronto a conquistare i clienti italiani con offerte imperdibili, prolungando l’evento fino a 12 giorni, dal 21 novembre al 2 dicembre. Amazon, come ogni anno, sarà protagonista assoluto, offrendo sconti importanti su migliaia di prodotti, con un assortimento vastissimo che include tutte le categorie merceologiche. Il periodo di prova per il reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2025, permettendo agli acquirenti di effettuare acquisti con maggiore tranquillità, specialmente in vista delle feste natalizie.

La durata prolungata delle offerte e il vantaggio del reso esteso

Quest’anno, Amazon ha deciso di prolungare la durata del Black Friday fino a 12 giorni, iniziando alle 00:01 del 21 novembre e terminando alle 23:59 del 2 dicembre.

Questo significa che i clienti avranno più tempo per scoprire, confrontare e acquistare i prodotti desiderati, evitando l’ansia dell’acquisto compulsivo che spesso caratterizza le offerte di un solo giorno. L’estensione del periodo di recesso fino al 31 gennaio 2025 aggiunge un ulteriore livello di serenità, poiché offre la possibilità di restituire i prodotti anche dopo le festività, se questi non rispondono alle aspettative.

Per usufruire delle offerte del Black Friday su Amazon, non è necessario essere iscritti a Prime: tutti i clienti, infatti, possono approfittare degli sconti. Tuttavia, gli iscritti a Prime godranno dei vantaggi aggiuntivi tipici, come la consegna rapida in un giorno e la possibilità di pagare a rate per alcuni articoli selezionati. L’iscrizione a Prime può fare la differenza per chi vuole ricevere i propri acquisti velocemente o preferisce dilazionare il pagamento di oggetti più costosi.

Un pop-up store a Milano: il Black Friday Universe

Una delle novità più interessanti di quest’anno è il “Black Friday Universe”, uno store temporaneo che Amazon ha aperto in via De Cristoforis 1 a Milano. Questo spazio, allestito appositamente per il Black Friday 2024, offre ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica, con aree tematiche dedicate ai principali marchi internazionali come Colgate, L’Oréal, Galbani Santa Lucia, Garnier, Nyx e Maybelline.

Non si tratta solo di un negozio: i clienti possono testare i prodotti e vivere esperienze interattive, come la simulazione del percorso di consegna di un pacco, dall’ordine online alla ricezione a casa propria.

Le date e gli orari di apertura del pop-up sono limitati a sei giorni, dal 26 novembre al 1 dicembre, e variano leggermente. Per chi si trova a Milano in questi giorni, è un’occasione da non perdere per immergersi nel mondo Amazon e scoprire le promozioni in un ambiente diverso dal solito shopping online.

Come orientarsi tra le offerte

Durante il Black Friday, trovare le offerte migliori può risultare complicato, vista l’enorme quantità di prodotti scontati. Un consiglio utile per individuare le occasioni più interessanti è visitare frequentemente la pagina ufficiale dedicata al Black Friday su Amazon, che verrà costantemente aggiornata con nuove promozioni. Molti clienti preferiscono creare una lista dei desideri in anticipo, aggiungendo i prodotti di interesse per monitorare eventuali riduzioni di prezzo durante il periodo promozionale.

Il Black Friday è ormai un appuntamento fisso per chi vuole risparmiare sui regali natalizi, evitando la fretta e i prezzi più alti dell’ultimo minuto. Le offerte permettono infatti di acquistare in anticipo articoli di elettronica, abbigliamento, cosmetici e molto altro, garantendo regali di qualità a prezzi scontati. Sebbene negli ultimi anni ci siano stati eventi di shopping simili, come la Festa delle Offerte Prime di ottobre, il Black Friday rappresenta comunque un’ultima occasione nel 2024 per approfittare di sconti significativi e acquistare i prodotti desiderati senza spendere una fortuna.

In sintesi…