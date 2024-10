Auto elettriche, il mercato è pronto per abbassare i prezzi

Il mercato delle auto elettriche si trova oggi in una fase di transizione ancora di difficile previsione. Da un lato, la politica e l’industria automobilistica puntano fortemente su questo settore. Importanti leader come Luca de Meo e Carlos Tavares sostengono che ormai l’evoluzione verso le auto elettriche è inevitabile. Tuttavia, dall’altro lato, le vendite effettive non riflettono ancora questo entusiasmo, soprattutto in paesi come l’Italia. Uno dei principali ostacoli è il prezzo elevato, che rende difficile per molte famiglie optare per un’auto completamente elettrica.

Al momento, le ibride rappresentano una scelta intermedia più accessibile, anche se non saranno in linea con il bando europeo del 2035 che favorirà solo veicoli a emissioni zero.

Le case automobilistiche e gli enti di ricerca stanno cercando di ridurre i costi delle auto elettriche per renderle più appetibili. Il vero nodo della questione sembra essere il prezzo delle batterie, che rappresentano la componente più costosa nella produzione di queste vetture. Trovare una soluzione a questo problema potrebbe accelerare l’adozione delle auto elettriche su larga scala.

L’importanza delle batterie e le previsioni di mercato

Le batterie agli ioni di litio, che alimentano la maggior parte delle auto elettriche, costituiscono una quota significativa del costo di produzione. Questo fattore si riflette direttamente nel prezzo finale pagato dai consumatori. Tuttavia, una svolta potrebbe essere imminente: secondo uno studio di Goldman Sachs, il prezzo delle batterie agli ioni di litio dovrebbe scendere drasticamente entro il 2026. Attualmente, il costo medio è di circa 149 dollari per chilowattora (kWh), ma si prevede che calerà a 82 dollari/kWh, una riduzione del 45% in tre anni. Questo abbattimento dei costi, se confermato, potrebbe rivoluzionare il mercato, rendendo le auto elettriche più accessibili a un numero sempre maggiore di persone.

Il progresso tecnologico delle batterie è già evidente. Nel 2013, il costo per chilowattora era di ben 780 dollari, quindi il miglioramento nel decennio successivo è stato significativo.

Tuttavia, nonostante questi avanzamenti, il passaggio alle auto elettriche non è ancora avvenuto su larga scala. Ciò è dovuto in parte al fatto che, per molte famiglie, i costi di acquisto rimangono troppo elevati, anche se la consapevolezza dell’importanza di ridurre le emissioni inquinanti è in crescita.

Gli esperti di Goldman Sachs prevedono una forte ripresa della domanda di auto elettriche intorno al 2026, grazie anche alla riduzione dei costi delle batterie e al ritorno a prezzi stabili per le materie prime come litio e cobalto. Questi due elementi, fondamentali nella produzione di batterie, hanno subito forti oscillazioni di prezzo a causa della pandemia e delle tensioni geopolitiche, ma dovrebbero tornare a livelli più sostenibili nei prossimi anni.

Una transizione più economica all’orizzonte

Guardando al futuro, si stima che entro il 2030 il costo medio globale delle batterie agli ioni di litio si stabilizzerà intorno ai 64 dollari per kWh. Questo potrebbe finalmente aprire la strada alla produzione di auto elettriche veramente economiche. Attualmente, solo pochi modelli in Europa riescono a rimanere sotto la soglia dei 25.000 euro, ma il loro numero è in crescita grazie a nuovi arrivi sul mercato come la Fiat Grande Panda e la Citroën e-C3.

Se queste previsioni si avvereranno, il sogno di un’auto elettrica accessibile a tutti potrebbe diventare realtà entro il prossimo decennio. La sfida rimane quella di trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica, abbattimento dei costi e un’adozione massiccia da parte dei consumatori. La strada è ancora lunga, ma i segnali di progresso sono incoraggianti.

I punti chiave…