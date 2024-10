Nucleo familiare ISEE: cosa fare se si perde la responsabilità genitoriale

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è uno strumento cruciale per determinare l’accesso a prestazioni sociali agevolate in Italia. Tra gli elementi che incidono nella determinazione dell’ISEE vi è la composizione del nucleo familiare, un aspetto che può diventare complesso in situazioni particolari, come nel caso di un figlio non convivente che ha perso la responsabilità genitoriale del proprio figlio.

Il nucleo familiare ai fini ISEE rappresenta l’insieme delle persone conviventi in un’abitazione, legate tra loro da rapporti di parentela o affinità, i cui redditi e patrimoni vengono aggregati per calcolare l’indicatore economico che permette l’accesso a vari benefici.

L’importanza di definire correttamente il nucleo familiare è data dal fatto che esso influisce direttamente sull’importo dell’ISEE e, di conseguenza, sull’accesso a diverse forme di assistenza sociale.

Nucleo familiare ISEE: il caso del figlio non convivente

In un nostro precedente articolo abbiamo esaminato il caso dell’ISEE in presenza di provvedimento di allontanamento tra i coniugi. Altra situazione che genera spesso dubbi è quella in cui un figlio, pur non convivendo più con i genitori, continua a essere a loro carico ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Al riguardo sorge una questione particolare quando il figlio, oltre a non convivere con i genitori, questi ultimi hanno perso la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio stessi. La domanda che molti si pongono è: in questo caso, il figlio deve essere incluso nel nucleo familiare dei genitori oppure no?

La responsabilità genitoriale e il legame di filiazione

Per comprendere meglio la questione, è fondamentale chiarire cosa significhi la perdita della responsabilità genitoriale. In ambito giuridico, la responsabilità genitoriale è un insieme di diritti e doveri che i genitori hanno nei confronti dei figli minorenni. Include aspetti quali l’educazione, la cura, l’istruzione e il mantenimento del figlio.

Tuttavia, anche se un genitore perde la responsabilità genitoriale, ciò non annulla il legame di filiazione, cioè il rapporto giuridico che lega genitore e figlio.

Nel caso specifico di cui stiamo parlando, la perdita della responsabilità genitoriale non incide sulla posizione del figlio nei confronti dei genitori, ma riguarda solo la sua capacità di esercitare certi doveri e diritti verso il proprio figlio. In altre parole, pur non avendo più la responsabilità genitoriale, il figlio continua a mantenere il suo status di “figlio” nei confronti dei propri genitori.

L’impatto sul nucleo familiare ISEE

Date queste premesse, la normativa italiana prevede che, nel caso in cui su un figlio non convivente con i genitori questi ultimi perdono la responsabilità genitoriale, non sia comunque necessario includerlo nel nucleo familiare dei genitori ai fini del calcolo dell’ISEE.

Questo perché la perdita della responsabilità genitoriale non incide direttamente sul calcolo dell’ISEE o sull’appartenenza al nucleo familiare in senso stretto. Sebbene il legame di filiazione rimanga inalterato, la mancata convivenza e la perdita della responsabilità genitoriale sollevano il figlio dall’essere automaticamente considerato parte del nucleo familiare dei genitori.

Quali sono le implicazioni pratiche?

Escludere un figlio non convivente dal nucleo familiare ISEE, quando questo si perde la responsabilità genitoriale, può avere diverse implicazioni pratiche. Da un lato, per i genitori, questo può comportare una riduzione del reddito complessivo e del patrimonio che vengono presi in considerazione per il calcolo dell’ISEE. Di conseguenza, potrebbe risultare in un indicatore ISEE inferiore, permettendo di accedere a prestazioni sociali agevolate o a riduzioni tariffarie.

Dall’altro lato, per il figlio, il fatto di non essere più incluso nel nucleo familiare dei genitori potrebbe comportare vantaggi o svantaggi a seconda della sua situazione personale. Soprattutto se ha bisogno di presentare il proprio ISEE per accedere a determinati servizi o agevolazioni.

La corretta valutazione del nucleo familiare ISEE

Definire con precisione il nucleo familiare è essenziale per evitare errori nella compilazione dell’ISEE. In casi complessi come quello di un figlio non convivente in esame, è sempre consigliabile rivolgersi a esperti. O centri di assistenza fiscale (CAF), che possono fornire consulenza specifica. E assicurarsi che tutti gli aspetti legali e fiscali siano correttamente presi in considerazione.

È fondamentale tenere a mente che l’ISEE è uno strumento che mira a rappresentare in modo equo la capacità economica di un nucleo familiare. E la sua corretta compilazione assicura che i benefici sociali siano distribuiti in modo giusto ed equo.

Quanto esposto qui è frutto di una risposta alle FAQ ISEE della Consulta CAF pubblicate qualche mese fa.

Riassumendo…