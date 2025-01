Assegno inclusione (ADI), l’INPS modifica il calendario pagamenti di gennaio

Come noto, la Legge di bilancio 2025, introduce a partire dal 1° gennaio 2025 una serie di importanti modifiche alle misure di sostegno economico legate all’Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Queste novità, mirate a rafforzare le politiche sociali, riguardano principalmente i criteri di accesso.

Uno dei cambiamenti principali riguarda l’aumento delle soglie dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e del reddito familiare. Questi nuovi parametri consentono a un numero maggiore di nuclei familiari di accedere al beneficio economico e di ottenere importi più elevati rispetto al passato.

Un ulteriore elemento di novità riguarda le famiglie che risiedono in abitazioni in affitto. Per questi nuclei, viene introdotta una soglia di reddito familiare specifica, determinata sulla base delle informazioni fornite nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utilizzata per il calcolo dell’ISEE. Questa misura tiene conto delle spese abitative, rendendo l’assegno più adeguato alle necessità dei beneficiari in affitto.

Anche il Supporto per la Formazione e il Lavoro subisce un’importante revisione. Le modifiche comprendono l’incremento delle soglie ISEE e di reddito per l’accesso alla misura, un aumento dell’importo mensile erogato e la possibilità di prolungare il beneficio fino a ulteriori dodici mensilità, a condizione che si verifichino particolari situazioni.

Nuovo calendario dei pagamenti per gennaio 2025

Per garantire un adeguamento efficace ai nuovi requisiti e agli importi aggiornati, ecco, quindi, che l’INPS interviene a modificare il calendario ufficiale di pagamento 2025 di ADI e SFL. In particolare si modificano le date di pagamento delle due prestazioni di competenze del mese di gennaio 2025viene stabilito un calendario specifico per i pagamenti di gennaio 2025. Questo il nuovo calendario.

15 gennaio 2025

In questa data verranno effettuati i pagamenti delle eventuali mensilità arretrate relative all’ADI, maturate prima di gennaio 2025. Questi pagamenti seguiranno le soglie stabilite dal decreto-legge n.

17 gennaio 2025

48/2023, cioè quelle in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025.

Verranno corrisposte le mensilità arretrate e quelle relative a dicembre 2024 per il SFL. Anche in questo caso si applicheranno i parametri del decreto-legge n. 48/2023, anteriori alle modifiche previste dalla nuova normativa.

27 gennaio 2025

A partire da questa data si procederà con i pagamenti relativi al mese di gennaio 2025, applicando le nuove soglie e gli importi stabiliti dalla legge di Bilancio 2025. In particolare, i pagamenti riguarderanno:

Nuove domande di ADI: presentate nel mese di dicembre 2024 e con esito positivo dell’istruttoria, per le quali il nucleo familiare abbia sottoscritto, nello stesso mese, il Patto di Attivazione Digitale (PAD).

Nuove domande di SFL: condizionate all’attivazione di un percorso formativo o lavorativo e all’esito positivo dell’istruttoria, con la sottoscrizione del PAD e del patto di servizio personalizzato.

Mensilità di rinnovo per ADI e SFL: per i benefici già in corso di erogazione, sempre relative al mese di gennaio 2025, con applicazione delle nuove soglie di accesso e degli importi aggiornati.

Trovi qui il calendario ufficiale INPS pagamento Assegno inclusione di gennaio 2025.

ADI e SFL: obiettivi delle modifiche legislative

Le modifiche introdotte all’ADI (Assegno inclusione) e SFL (Supporto formazione e lavoro) dalla Legge n. 207/2024 (manovra bilancio 2025) mirano a rendere più inclusivo e flessibile il sistema di sostegno economico, adeguandolo alle diverse situazioni familiari e lavorative. L’innalzamento delle soglie ISEE e di reddito per l’accesso sia all’ADI che al SFL rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità sociale, garantendo il sostegno necessario anche a chi si trova in condizioni di lieve svantaggio economico.

Particolare attenzione è stata dedicata alle famiglie che vivono in affitto, che spesso affrontano spese abitative significative. Grazie alla nuova soglia specifica per questi nuclei, l’ADI si configura come uno strumento più mirato nel rispondere alle esigenze di chi vive in condizioni di fragilità economica.

Per quanto riguarda il SFL, le modifiche si inseriscono in una strategia più ampia volta a promuovere l’occupabilità. L’incremento degli importi e la possibilità di prolungare il beneficio incentivano i percorsi di formazione e la partecipazione attiva al mercato del lavoro, sostenendo in modo concreto chi si impegna a migliorare la propria posizione lavorativa.

