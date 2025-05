Cryptosmart: come l’exchange di criptovalute italiano utilizza l’Intelligenza Artificiale per sfidare i grandi del settore

Cryptosmart rappresenta un eccezionale caso di successo, evidenziando come l’Intelligenza Artificiale possa offrire alle piccole e medie imprese strumenti per competere efficacemente in mercati dominati da grandi player internazionali.

Cryptosmart, exchange 100% italiano con sede a Perugia, ha recentemente rilasciato una versione aggiornata della propria App mobile (Android e iOS), arricchita di nuove funzionalità per garantire una user experience sempre più intuitiva e immediata. Con l’applicazione di Cryptosmart, gli utenti possono comodamente acquistare, vendere e trasferire criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Polkadot e Cardano, e gestire asset digitali direttamente dallo smartphone, sfruttando tutte le funzionalità della piattaforma web anche in mobilità.

In un mercato altamente competitivo, dominato da grandi operatori come Binance e Coinbase, la possibilità per un piccolo exchange italiano di emergere può sembrare irrealistica. Tuttavia, Cryptosmart, con un team di sviluppo di medie dimensioni, ha dimostrato che è possibile competere grazie a un uso strategico e innovativo dell’Intelligenza Artificiale.

La chiave del successo di Cryptosmart risiede nell’integrazione avanzata di tecnologie di IA, sviluppate da aziende leader come Anthropic (Claude) e OpenAI, che consentono al team di raggiungere volumi produttivi comparabili a quelli di aziende che impiegano centinaia di sviluppatori, permettendo al team umano di dedicarsi principalmente alla revisione, ottimizzazione e controllo qualità del codice.

“Grazie all’intelligenza artificiale, il nostro team di sviluppatori è paragonabile a una squadra di trecento persone; questa scelta strategica ha consentirà all’azienda significativi vantaggi, tra cui riduzione sostanziale dei costi operativi, accelerazione nello sviluppo e lancio di nuovi prodotti e funzionalità, e una flessibilità eccezionale nell’adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato”, afferma Alessandro Frizzoni, fondatore e CTO di Cryptosmart.