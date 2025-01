Andiamo verso la pensione di vecchiaia a 71 anni: ecco da quando senza riforme

Garantire la sostenibilità del sistema pensionistico italiano è una sfida cruciale per il futuro del Paese. Il recente rapporto del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali propone una serie di interventi volti a preservare l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale nei decenni a venire. Le proposte avanzate mirano a bilanciare equità sociale e sostenibilità economica, ponendo particolare attenzione al tema dell’età pensionabile e dei contributi previdenziali. Spicca l’incentivo per chi rimanderebbe la pensione a 71 anni

Andiamo a vedere nel dettaglio.

L’importanza degli stabilizzatori automatici prima della pensione a 71 anni

Una delle principali indicazioni del rapporto riguarda l’adozione rigorosa dei meccanismi di stabilizzazione già previsti dalla normativa, in particolare l’adeguamento dell’età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione in base all’aspettativa di vita.

Questi strumenti, se applicati con puntualità, riescono a garantire un sistema più equo e sostenibile, allineando l’uscita dal mondo del lavoro alle dinamiche demografiche e all’aumento della speranza di vita.

Tuttavia, il rapporto sottolinea un’importante eccezione: il mantenimento delle attuali condizioni per la pensione anticipata ordinaria. Secondo gli esperti, chi ha accumulato 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi nel caso delle donne) dovrebbe conservare il diritto alla pensione senza subire un aumento dell’età minima.

L’adeguamento dell’età pensionabile oltre i 67 anni

Il rapporto propone, invece, di rivedere l’età pensionabile per coloro che non rientrano nelle condizioni della pensione anticipata ordinaria. Secondo il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali , aumentare progressivamente l’età di uscita dal lavoro oltre i 67 anni rappresenta una scelta necessaria per adattarsi al progressivo invecchiamento della popolazione.

Questo adeguamento permetterebbe di contenere i costi del sistema previdenziale, distribuendo in modo più sostenibile le risorse tra i cittadini e garantendo al contempo una maggiore stabilità nel lungo periodo.

Incentivi per la pensione a 71 anni

Una proposta avanzata dal rapporto di Itinerari previdenziali riguarda l’introduzione di incentivi economici per chi decide di lavorare fino ai 71 anni.

Questa misura, definita come “superbonus”, mirerebbe a controbilanciare l’elevato numero di pensionamenti anticipati, incentivando i lavoratori a prolungare la propria carriera professionale. L’obiettivo è duplice: da un lato, si vuole aumentare il volume dei contributi previdenziali, dall’altro, si intende rafforzare il tessuto produttivo del Paese. La proposta di una pensione a 71 anni ricalcherebbe la misura già prevista dalla manovra 2025. Ossia quella che permette ai dipendenti pubblici di andare in pensione a 70 anni, controbilanciando tale decisione con incentivi a restare.

Il superbonus rappresenterebbe un premio economico per i lavoratori che, scegliendo di restare attivi fino ai 71 anni, contribuirebbero in modo significativo al sistema previdenziale. Questo incentivo potrebbe assumere diverse forme, come un incremento diretto dell’assegno pensionistico o dei benefici fiscali, rendendo così più vantaggiosa la scelta di ritardare il pensionamento.

La sfida demografica e il ruolo della pensione a 71 anni

Il tema della pensione a 71 anni si inserirebbe in un contesto demografico complesso. L’Italia è tra i Paesi con il tasso di natalità più basso e una popolazione in costante invecchiamento. Questa situazione esercita una forte pressione sul sistema pensionistico, poiché il numero di pensionati cresce più rapidamente rispetto a quello dei lavoratori attivi. In questo scenario, misure come l’incentivo per il prolungamento dell’età lavorativa potrebbero rappresentare una risposta efficace per riequilibrare il sistema.

Prolungare la vita lavorativa fino ai 71 anni non sarebbe solo una scelta strategica per la sostenibilità economica, ma anche un’opportunità per valorizzare l’esperienza e le competenze dei lavoratori più anziani. In molte professioni, l’età avanzata è sinonimo di competenza e capacità di problem-solving, qualità che possono rappresentare un vantaggio competitivo per le aziende. Bisogna evidenziare, tuttavia, che la pensione a 71 anni si tratterebbe pur sempre di una facoltà e non di un obbligo.

Riassumendo