La dichiarazione precompilata dei forfettari. Le FAQ dell’Agenzia delle entrate

Quali dati relativi alle fatture e ai corrispettivi sono stati utilizzati per valorizzare i componenti positivi di reddito del quadro LM nella dichiarazione precompilata – modello Redditi Persone Fisiche?

Per valorizzare il quadro LM è stata considerata la sommatoria delle fatture e/o dei corrispettivi relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione. Poiché ai regimi di vantaggio e forfetario si applica il principio di cassa e la data esatta del pagamento non è desumibile dalle fonti di input, si presume che il pagamento coincida con la data di emissione della fattura o del corrispettivo. Qualora una fattura sia stata incassata in un anno d’imposta diverso da quello di emissione, il contribuente deve modificare l’importo dei componenti positivi nel quadro LM, includendo le fatture emesse nell’anno precedente e incassate nell’anno in corso ed escludendo le fatture emesse nell’anno in corso ma non ancora incassate.