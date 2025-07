La Porsche di Dua Lipa va all’asta: motori, musica e beneficenza in un solo esemplare

Una supercar personalizzata, una popstar globale e un progetto di solidarietà: questi gli elementi che rendono unica la vendita all’asta della Porsche 911 GT3 RS di Dua Lipa. Un’auto realizzata in esemplare unico e destinata a raccogliere fondi per la Sunny Hill Foundation, l’organizzazione benefica creata dalla cantante per promuovere l’accesso all’istruzione e alla cultura in Kosovo, suo Paese d’origine.

La vendita è stata affidata alla casa d’aste RM Sotheby’s, leader mondiale nel settore delle vetture da collezione, e si svolgerà online dal 12 al 31 luglio 2025. Si tratta di un’occasione irripetibile per appassionati, collezionisti e fan, che potranno entrare in possesso non solo di una vettura straordinaria dal punto di vista tecnico, ma anche di un pezzo di storia pop contemporanea.

Un design che racconta la musica

La Porsche 911 GT3 RS in questione non è una sportiva qualunque: si tratta di un modello che unisce la tradizione sportiva della casa tedesca alla visione artistica di Dua Lipa. La cantante ha infatti collaborato attivamente alla personalizzazione della livrea, creando un connubio visivo tra automobile e immaginario musicale.

La carrozzeria presenta una combinazione cromatica audace e vibrante, ispirata al concept estetico del suo Radical Optimism Tour. Le tinte predominanti sono il turchese, l’oro, il rosso e il verde scuro, con linee dinamiche e geometrie che richiamano l’energia e la vitalità dei suoi concerti. Il logo personale dell’artista compare sulla parte posteriore del veicolo, mentre all’interno sono presenti dettagli esclusivi che rendono questa GT3 RS un esemplare assolutamente inedito.

La vettura è stata mostrata in anteprima in occasione del Gran Premio di Monaco 2025, e successivamente guidata da Dua Lipa durante il prestigioso Goodwood Festival of Speed, dove ha affrontato il celebre tracciato in salita sotto gli occhi di migliaia di appassionati.

Prestazioni da urlo: la tecnica incontra il glamour

Al di là dell’estetica, la Porsche 911 GT3 RS preparata per Dua Lipa è una vera belva da pista. Sotto il cofano si trova un motore boxer sei cilindri aspirato da 4.0 litri, capace di erogare 525 cavalli e raggiungere una velocità massima di 296 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,2 secondi, mentre la potenza è supportata da un’aerodinamica estrema e da un assetto regolabile, pensato per garantire massima tenuta in curva.

La dotazione comprende anche il pacchetto Weissach, che include cerchi in magnesio, inserti in fibra di carbonio, freni carboceramici e sedili sportivi alleggeriti. Il tutto per ridurre il peso e migliorare ulteriormente le prestazioni su pista. Il valore stimato della vettura è di circa 470.000 dollari (oltre 430.000 euro), ma il prezzo potrebbe lievitare considerevolmente in fase d’asta, proprio per via della sua unicità. La vettura ha all’attivo solo 5.265 chilometri, ed è perfettamente conservata, pronta per essere inserita in una collezione di alto profilo o per essere utilizzata su circuiti privati.

Il ricavato dell’asta andrà interamente a beneficio della Sunny Hill Foundation, fondata da Dua Lipa nel 2018 insieme alla sua famiglia. L’organizzazione sostiene lo sviluppo culturale ed educativo in Kosovo, con particolare attenzione alla promozione delle arti tra i giovani e all’accesso allo studio per le ragazze in ambito STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

Negli ultimi anni, la fondazione ha finanziato 30 borse di studio, supportato oltre 15 realtà culturali locali e promosso eventi artistici internazionali. Questa iniziativa con Porsche rappresenta un ulteriore passo nella strategia di coinvolgimento attivo tra beneficenza e intrattenimento, dimostrando come anche il mondo dei motori possa diventare veicolo di solidarietà.

Quando il lusso diventa esempio

Questa vendita all’asta rappresenta qualcosa di più rispetto a un’operazione commerciale. È un esempio concreto di come una celebrità possa mettere la propria immagine e influenza al servizio di cause importanti, coniugando mondi apparentemente distanti: il lusso automobilistico e l’inclusione sociale.

Dua Lipa si conferma non solo artista di talento, ma anche donna attenta ai temi del suo tempo. Attraverso un’auto, un simbolo di status e di prestazioni, riesce a parlare di diritti, opportunità, futuro. E invita i suoi fan, e non solo, a fare altrettanto.

Chi si aggiudicherà la “Dua Lipa Rennstall GT3 RS” non avrà soltanto tra le mani una macchina straordinaria, ma entrerà in possesso di un simbolo. Un oggetto che racchiude tecnologia, estetica, storia personale e impegno etico. Un veicolo che, prima ancora di accendere il motore, ha già lasciato il segno.

