Altro che Blue Monday, ora le offerte voli sono pazzesche

Altro che giorno più triste dell’anno, il blue monday dell’altro ieri, lunedì 20 gennaio, ha aperto la strada a tante offerte voli da non perdere. Non ci credete? Ma soprattutto, qual è l’attinenza? Ve la spieghiamo subito. Il Blue Monday, noto come il giorno più triste dell’anno, cade il 20 gennaio 2025. Per contrastare la malinconia tipica di questa giornata, diverse compagnie aeree e ferroviarie offrono promozioni imperdibili. Organizzare un viaggio può essere un ottimo modo per migliorare l’umore e approfittare di tariffe vantaggiose.

Offerte voli Ryanair ed EasyJet: sconti fino al 40%

Ryanair, una delle compagnie low cost più popolari, propone sconti fino al 40% su numerose tratte. Queste offerte sono valide per viaggi fino al 31 marzo 2025, permettendo di raggiungere destinazioni come Barcellona, Madrid, Sofia, Budapest, Marrakech, Parigi, Londra, Bruxelles e Malta a prezzi ridotti. Ad esempio, è possibile trovare voli di andata e ritorno per meno di 40 euro, con partenze nel fine settimana. Tuttavia, i posti sono limitati e le offerte sono disponibili solo per un periodo di tempo ristretto, quindi è consigliabile prenotare al più presto.

EasyJet lancia la campagna “Super Sconti”, offrendo una riduzione del 20% su 300.000 posti. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 20 gennaio 2025 e sono valide per viaggi dal 3 febbraio al 14 dicembre 2025. Questa promozione include anche i periodi dei ponti festivi, come Pasqua e Pasquetta, offrendo l’opportunità di visitare città come Bordeaux e Basilea a tariffe scontate.

Sconti Vueling: fino al 20% su voli selezionati, Italo arriva al 40%

Vueling, altra compagnia aerea low cost, propone sconti fino al 20% su voli selezionati. Le offerte sono valide per prenotazioni effettuate entro il 20 gennaio 2025 e per viaggi fino al 30 giugno 2025. Questa è un’ottima occasione per pianificare una vacanza primaverile o estiva verso le principali destinazioni europee servite dalla compagnia.

Anche Italo partecipa al Blue Monday con sconti che vanno dal 20% al 40% su numerosi collegamenti ferroviari.

Non solo offerte voli, le promozioni Trenitalia: extra sconto del 20%

Le promozioni sono valide per viaggi fino al 31 marzo 2025 e includono tratte tra le principali città italiane. Per usufruire degli sconti, è necessario prenotare entro il 20 gennaio 2025.

Non ci sono soltanto viaggi in aereo nelle promozioni appena scattate con il Blue Monday 2025, ecco ad esempio alcune interessanti offerte anche per il servizio di Trenitalia. La compagnia offre un extra sconto del 20% su biglietti acquistati il 20 gennaio 2025, per viaggi fino al 31 marzo 2025. L’offerta è applicabile su diverse tratte nazionali, permettendo di raggiungere numerose destinazioni italiane a prezzi ridotti. È consigliabile consultare il sito ufficiale di Trenitalia per verificare le condizioni e le tratte incluse nella promozione.

Il Blue Monday 2025 si trasforma in un’opportunità per pianificare viaggi a prezzi scontati. Le offerte proposte dalle principali compagnie aeree e ferroviarie permettono di organizzare vacanze e brevi soggiorni, migliorando l’umore e risparmiando sul costo del viaggio. Data la limitata disponibilità dei posti e la durata ristretta delle promozioni, è consigliabile affrettarsi nella prenotazione per assicurarsi le migliori tariffe.

