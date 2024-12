Acquisto prima casa, con questi bonus è possibile ottenere importanti agevolazioni

L’acquisto di un’abitazione principale rappresenta un passo cruciale nella vita di molte persone, e il Bonus prima casa offre un supporto significativo per ridurre i costi legati alla compravendita. Questa misura consente di beneficiare di rilevanti agevolazioni fiscali, differenziate in base al tipo di venditore e alle caratteristiche dell’immobile.

Le agevolazioni per il Bonus prima casa

In caso di acquisto da un privato o da un’impresa che opera in esenzione IVA, l’imposta di registro scende dal 9% al 2%, mantenendo invariato l’importo delle imposte ipotecarie e catastali a 50 euro ciascuna.

Se invece l’acquisto avviene da un’impresa soggetta a IVA, l’aliquota applicata passa dal 10% al 4%, mentre le imposte di registro, ipotecarie e catastali ammontano complessivamente a 200 euro. Questo rappresenta un notevole risparmio rispetto alla tassazione ordinaria.

Per accedere alle agevolazioni, è essenziale che l’immobile acquistato rientri in specifiche categorie catastali, come A/2 (abitazioni civili), A/3 (economiche) e altre tipologie residenziali non di lusso. Sono incluse anche le pertinenze, come garage, magazzini o tettoie, purché collegate funzionalmente all’abitazione principale.

Requisiti per ottenere il Bonus prima casa

Per beneficiare del Bonus prima casa è necessario rispettare determinati requisiti:

Esclusività: Non si devono possedere altre abitazioni su cui si è già usufruito delle agevolazioni, oppure l’immobile precedente deve essere venduto entro 12 mesi.

Residenza: L’acquirente deve risiedere nel Comune dove si trova la nuova abitazione o trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

Limitazioni: Non si deve essere titolari di diritti come usufrutto, uso o abitazione su altri immobili nello stesso Comune.

Queste condizioni mirano a garantire che il beneficio sia riservato a chi intende effettivamente stabilirsi nella nuova casa come abitazione principale.

Bonus prima casa under 36: un aiuto per i giovani

Un’ulteriore misura di supporto è rappresentata dal Bonus prima casa under 36, che facilita l’acquisto di un’abitazione per i giovani con specifici requisiti.

Attraverso il, lo Stato copre il 50% del valore del mutuo, fino a un massimo di 250.000 euro. Per accedere, l’immobile deve essere destinato a residenza principale e non appartenere a categorie di lusso.

Inoltre, giovani con un ISEE inferiore a 40.000 euro possono beneficiare di una garanzia potenziata fino all’80%. Questa opzione è disponibile anche per giovani coppie, genitori single con figli minori e inquilini di case popolari. È fondamentale verificare che la banca scelta abbia aderito alla convenzione tramite Consap, presentando poi la domanda utilizzando la modulistica ufficiale.

Procedura sicura e assistenza professionale

Per evitare errori nella richiesta delle agevolazioni, è sempre consigliabile affidarsi a un notaio esperto. Un professionista può garantire che ogni fase della compravendita avvenga in conformità con la normativa vigente, evitando così problemi legali o fiscali. Approfittare di servizi di consulenza specifici può fare la differenza nell’ottenere tutti i benefici previsti dal Bonus prima casa. Queste agevolazioni rappresentano un’opportunità preziosa per chi desidera acquistare la propria abitazione principale, riducendo notevolmente il carico fiscale e favorendo l’accesso alla proprietà immobiliare, soprattutto per i giovani e le famiglie.

I punti più importanti…