Vivere da pensionati all’estero: le destinazioni preferite (dati ufficiali INPS)

Il fenomeno dei pensionati che scelgono di vivere all’estero è sempre più diffuso, suscitando dibattiti sia in ambito sociale che economico. Una recente analisi dell’INPS, intitolata “Le pensioni pagate all’estero” , ha fornito una fotografia aggiornata al 2023 su questa realtà, affrontando pregiudizi e interpretazioni comuni.

Lo studio ha rivelato che, sebbene alcune opinioni descrivano il trasferimento dei pensionati come una “fuga di ricchezze” dal Paese d’origine, i dati suggeriscono una situazione più sfumata e meno drammatica di quanto si pensi.

Le destinazioni preferite dai pensionati italiani all’estero

Secondo l’analisi INPS, la maggior parte dei pensionati italiani all’estero si dirigono verso Paesi occidentali. In cima alla lista delle destinazioni troviamo la Spagna, seguita da Svizzera e Germania. Questi Paesi, noti per il loro alto tenore di vita e servizi efficienti, attraggono chi desidera trascorrere la propria pensione in contesti ben organizzati e culturalmente vicini all’Italia.

Al decimo posto emerge l’Argentina, unica eccezione tra i primi dieci Paesi occidentali. Questo dato sottolinea il forte legame storico e culturale tra l’Italia e l’Argentina, dove una grande parte della popolazione vanta origini italiane. Si stima infatti che tra il 60% e il 70% degli argentini abbia antenati italiani, un aspetto che rende questo Paese una destinazione naturale per chi cerca un senso di appartenenza culturale al di fuori dei confini italiani.

Oltre i primi dieci Paesi, i restanti 610 pensionati espatriati nel 2023 si distribuiscono tra una miriade di nazioni, smontando l’idea di un fenomeno massiccio di emigrazione verso paradisi fiscali o località esotiche.

Intanto, ricordiamo, anche per chi si trasferisce in specifici paesi, l’INPS mette in atto, la c.d. campagna di esistenza in vita. Attualmente è in corso la seconda fase della campagna esistenza in vita 2024/2025.

Perché scegliere di vivere all’estero?

La decisione di trasferirsi all’estero in pensione può essere motivata da molteplici fattori.

Alcuni cercano un costo della vita più basso rispetto all’Italia, che consentono di mantenere uno stile di vita dignitoso con un reddito fisso. Altri si lasciano attrarre dai sistemi fiscali più vantaggiosi, sperando di risparmiare sulla tassazione.

Tuttavia, è importante considerare che le normative fiscali sono soggette a cambiamenti, e chi decide di trasferirsi per questo motivo potrebbe trovarsi a fare i conti con regole modificate in corso d’opera.

Un altro elemento significativo è la qualità della vita. Paesi come la Spagna, per esempio, offrono un clima mite, infrastrutture moderne e una cultura accogliente, rendendo la transizione più semplice per i pensionati italiani. Allo stesso tempo, località come la Svizzera o la Germania possono garantire alti standard di servizi sanitari e sicurezza, fattori cruciali per chi entra nella terza età.

Il mito della “fuga di ricchezze”

Uno dei pregiudizi più comuni riguardo ai pensionati all’estero è l’idea che il loro trasferimento rappresenti un danno economico per l’Italia. Secondo questo ragionamento, le pensioni erogate a chi risiede fuori dai confini nazionali sarebbero una sorta di “tradimento” nei confronti del Paese che ha contribuito al loro benessere economico durante la vita lavorativa.

Tuttavia, i dati mostrano una realtà ben diversa. Il numero di pensionati italiani che scelgono di vivere all’estero non è così elevato da rappresentare una perdita significativa per l’economia nazionale. Inoltre, molti di loro continuano a mantenere legami economici e affettivi con l’Italia, tornando periodicamente nel Paese o sostenendo i propri familiari rimasti sul territorio.

L’importanza del contesto culturale

Per molti pensionati, la scelta del Paese di destinazione non si limita a considerazioni economiche. La vicinanza culturale gioca un ruolo fondamentale.

Paesi come la Spagna, con tradizioni e abitudini simili a quelle italiane, facilitano l’integrazione e riducono il senso di isolamento che spesso accompagna i grandi cambiamenti di vita.

Cosa significa davvero “pensionati all’estero”?

Allo stesso modo, il legame storico tra Italia e Argentina rende quest’ultima una destinazione accogliente, grazie alla forte presenza di una comunità italiana.

Parlare dello studio INPS sulla pensioni pagate all’estero, significa analizzare un fenomeno complesso, che va oltre i numeri e le destinazioni. Riguarda persone che, dopo una vita di lavoro, cercano di realizzare i propri desideri, sia che si tratti di vivere in un clima più favorevole, di esplorare nuove culture o di migliorare la propria qualità di vita.

È importante superare visioni semplicistiche e comprendere che ogni trasferimento è una scelta individuale, influenzata da fattori personali, familiari ed economici. Al tempo stesso, il fenomeno rappresenta una sfida e un’opportunità per l’Italia, che potrebbe guardare a questi cittadini come ambasciatori della cultura italiana nel mondo, anziché come “traditori” della patria.

Il futuro dei pensionati all’estero

Con l’evolversi delle dinamiche globali, è probabile che il fenomeno dei pensionati all’estero continui a crescere. I migliori collegamenti internazionali, la digitalizzazione e un maggiore accesso alle informazioni rendono più semplice esplorare le opzioni oltreconfine.

E’, comunque, fondamentale che i futuri espatriati valutino attentamente le implicazioni di un trasferimento, non solo dal punto di vista fiscale ma anche in termini di servizi, integrazione sociale e possibilità di supporto sanitario.

Allo stesso tempo, l’Italia potrebbe trarre ispirazione da questo fenomeno per migliorare la qualità della vita sul proprio territorio, riducendo gli incentivi per cercare opportunità altrove. Una maggiore attenzione a fattori come la tassazione equa, i servizi sanitari e il supporto agli anziani potrebbero contribuire a trattenere una parte di questi cittadini.

Riassumendo