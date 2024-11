Truffa del parcheggio, ora con il QR Code ti svuotano il conto

La tecnologia semplifica la vita, ma talvolta può nascondere insidie impreviste. Una recente truffa che sfrutta i QR Code di EasyPark sta mettendo in allarme gli automobilisti. Questo sistema di pagamento, molto diffuso in Italia e in Europa, consente di pagare il parcheggio direttamente dallo smartphone, rendendo la sosta più pratica e veloce. Tuttavia, i truffatori stanno utilizzando QR Code falsi per rubare i dati delle carte di pagamento, svuotando i conti correnti delle vittime.

Come funziona la truffa dei QR Code falsi

EasyPark è conosciuto per la sua efficienza e comodità: tramite l’app, è possibile registrare la targa dell’auto e un metodo di pagamento, permettendo di gestire la sosta in pochi clic, anche a distanza.

I QR Code presenti sulle colonnine servono solitamente per scaricare l’app, ma i truffatori hanno trovato un modo per manipolare questo sistema.

Il meccanismo è semplice e ingannevole: i malintenzionati applicano adesivi con QR Code falsi sopra quelli originali. Questi codici modificati rimandano a un sito contraffatto, che imita l’interfaccia di EasyPark. Una volta sul sito, l’utente viene invitato a inserire i dati della propria carta di pagamento, inclusi numero, scadenza e codice CVV. Spesso, nella fretta o per disattenzione, si finisce per non notare che il sito è una copia fraudolenta.

Questa tecnica di frode è conosciuta come “quishing”, ovvero phishing tramite QR Code. Sebbene il fenomeno non sia nuovo, la sua diffusione nei parcheggi pubblici dimostra quanto i truffatori siano diventati creativi nel combinare strumenti digitali con situazioni quotidiane.

Segnalazioni e casi recenti

Uno degli ultimi episodi è stato segnalato ad Hannover, in Germania, dove un addetto del Comune ha scoperto un QR Code sospetto su una colonnina il 12 novembre 2024. L’allarme è stato lanciato immediatamente e ha dato il via a un’indagine per individuare altri codici falsi nella zona. In passato, truffe simili sono state rilevate anche su colonnine di ricarica per auto elettriche e in negozi, ristoranti e persino su cartelli stradali.

In Italia, la Polizia Postale aveva già avvertito nel marzo 2023 dei rischi legati ai QR Code falsi, sottolineando quanto sia facile per i truffatori sfruttare la fiducia degli utenti. Questo episodio recente dimostra che la minaccia non è affatto scomparsa e richiede una maggiore attenzione da parte degli utenti.

Come difendersi dalle truffe con QR Code

Per proteggersi da queste truffe, è fondamentale seguire alcune regole di base:

Osserva attentamente il QR Code: se noti che è stato applicato un adesivo sopra un codice preesistente, non scansionarlo. I QR Code posticci sono il primo segnale di un possibile inganno.

Controlla la destinazione del link: i QR Code originali di EasyPark indirizzano sempre all’app del servizio o all’app store.

Se il codice ti porta a un sito web che richiede dati di pagamento, è molto probabile che si tratti di una truffa.

Fai attenzione ai domini sospetti: un dominio che non corrisponde a quello ufficiale (come “easypark.com”) è un chiaro indizio di frode. I truffatori utilizzano spesso varianti simili per ingannare gli utenti, come “easypark.live”.

Utilizza solo l’app ufficiale: evita di scaricare o utilizzare app tramite QR Code trovati su colonnine o cartelli. Affidati sempre agli store ufficiali (Google Play o Apple App Store) per installare applicazioni sicure.

In caso di dubbio, non agire: se hai dei sospetti sulla legittimità di un QR Code, non usarlo. È sempre meglio cercare informazioni direttamente sull’app ufficiale o contattare il servizio clienti.

La truffa dei QR Code falsi è un esempio di come i malintenzionati sfruttino la tecnologia per colpire le vittime. Anche se l’uso di QR Code è ormai parte della nostra quotidianità, è essenziale restare vigili e seguire buone pratiche di sicurezza digitale.

Un momento di attenzione in più può fare la differenza tra una sosta comoda e un furto costoso.

Essere consapevoli dei rischi e sapere come riconoscerli è il primo passo per evitare di cadere in queste trappole. La tecnologia può semplificarci la vita, ma solo se usata con cautela e buon senso.

