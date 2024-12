Scopri come andare in pensione nel 2025: tutti i modi possibili con tabella requisiti

Tra proroghe e conferme, il panorama pensionistico italiano 2025 sarà sostanzialmente identico a quello attuale. Tra pensione di vecchiaia ordinaria, pensione anticipata ordinaria e pensioni anticipate c.d. flessibili, non ci si discosterà dal panorama attuale. Dunque, requisiti pensioni 2025 confermati a quelli attuali.

Ogni forma di pensionamento mantiene in sui requisiti. In alcuni casi basterà solo il requisito contributivo. Nelle altre ipotesi bisogna combinare anche il requisito anagrafico. In altre ancora è necessario appartenere ad alcune specifiche categoria di lavoratori. Restano confermate ancora Quota 103, Ape sociale e Opzione donna.

Ecco una tabella completa e di sintesi con tutte le forme di pensione che restano in essere anche per il prossimo anno.

Pensioni 2025: tabella di riepilogo

La pensione di vecchiaia ordinaria permetterà ancora il pensionamento con 67 anni di età e 20 anni di contributi. In alcuni casi ne bastano 15 (c.d. deroga Amato). Per l’anticipata ordinaria serviranno ancora 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini ovvero 41 anni e 10 mesi per le donne. Per Quota 103 serviranno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Confermato il bonus Maroni per chi resta. Ecco tutti i requisiti pensioni 2025

La tabella di sintesi pensioni 2025: requisiti ad hoc