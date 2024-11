Sconto auto 104: vale per tutti i tipi di veicoli?

Gli sconti auto legge 104 valgono per tutti i tipi di veicoli? Come canta Jovanotti con il brano Viva La Libertà: “Le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi fatevi vivi manifestatevi. Viva la libertà”.

Per ogni persona la libertà rappresenta uno dei diritti più importanti e per questo motivo è fondamentale tutelarla. Non sempre, però, si hanno a disposizione i mezzi necessari a difendere la propria autonomia.

Proprio in tale ambito a rivestire un ruolo importante è lo Stato che mette in campo tutta una serie di misure volte a sostenere i propri cittadini ed in particolar modo coloro che si ritrovano alle prese con delle situazioni difficili.

Agevolazioni auto legge 104: chi ne ha diritto

Ne sono un chiaro esempio glia favore dei cittadini che necessitano di un mezzo per essere indipendenti e svolgere alcuni funzioni fondamentali per la salute psico-fisica.

L’auto, in effetti, è un mezzo di trasporto che si rivela essere un valido aiuto nelle situazioni più disparate. Consente di raggiungere qualsiasi meta di proprio interesse in modo facile e veloce, rivelandosi di grande aiuto anche nello svolgimento delle più semplici operazioni quotidiane. A causa dei costi di acquisto e di mantenimento, però, non tutti possano permettersi un veicolo. Al fine di garantire un valido aiuto alle persone con legge 104, pertanto, lo Stato mette a disposizione tutta una serie di agevolazioni e vantaggi. Per beneficiare di tale misure è fondamentale rispettare determinati requisiti.

Innanzitutto, come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, hanno diritto agli sconti auto legge 104 le persone non vedenti, sorde, con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e con ridotte o impedite capacità motorie. Queste agevolazioni, viene inoltre sottolineato, sono riconosciute solamente se i veicoli vengono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità, come ad esempio fare la spesa o comprare dei farmaci per suo conto.

Sconto auto 104: vale per tutti i tipi di veicoli?

Nel caso in cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, ha diritto alle agevolazioni anche il familiare che ha sostenuto la spesa.

Diverse sono le agevolazioni auto a favore dei titolari di legge 104. Tra queste si annoverano la detrazione Irpef del 19% da richiedere in sede di dichiarazione dei redditi. E l’esenzione dal pagamento del bollo auto. L’esenzione dell’imposta di trascrizione al PRA e l’Iva agevolata al 4%. Proprio soffermandosi su quest’ultima agevolazione si invita a prestare attenzione alle caratteristiche della propria vettura. Questo perché, come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

“È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;

2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;

di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.

Ma non solo, l’Iva ridotta al 4% può essere applicata anche: