Scioperi febbraio 2025, calendario fitto, ecco tutte le date

Nel mese di febbraio 2025, l’Italia sarà interessata da una serie di scioperi che coinvolgeranno principalmente il settore dei trasporti, causando potenziali disagi per pendolari e viaggiatori. Di seguito, un calendario dettagliato degli scioperi previsti, con le relative motivazioni e le fasce orarie garantite.

2 febbraio 2025: Sciopero del Trasporto Pubblico Locale a Torino

Durata: 24 ore

24 ore Organizzazione: Sindacato OSR FAST-CONFSAL

Sindacato OSR FAST-CONFSAL Settore coinvolto: Personale della società GTT di Torino, inclusi servizi di metropolitana, autobus urbani e suburbani, e servizio extraurbano.

Personale della società GTT di Torino, inclusi servizi di metropolitana, autobus urbani e suburbani, e servizio extraurbano. Motivazioni: Problematiche ambientali e organizzative interne all’azienda.

Problematiche ambientali e organizzative interne all’azienda. Fasce orarie garantite: Metropolitana, urbano e suburbano: 6:00-9:00 e 12:00-15:00 Extraurbano: inizio servizio-8:00 e 14:30-17:30



Per aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito ufficiale di GTT.

5 febbraio 2025: Sciopero del Settore Aereo e Ferroviario

Trasporto Aereo:

Durata: 24 ore

24 ore Organizzazione: FLAI Trasporti e Servizi

FLAI Trasporti e Servizi Settore coinvolto: Personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers su tutto il territorio nazionale.

Personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers su tutto il territorio nazionale. Motivazioni: Rivendicazioni salariali e problematiche legate alla carenza di personale.

Rivendicazioni salariali e problematiche legate alla carenza di personale. Aeroporto di Milano Linate:

Durata: 4 ore (12:00 – 16:00)

4 ore (12:00 – 16:00) Organizzazione: USB Lavoro Privato

USB Lavoro Privato Settore coinvolto: Personale SEA Prime operante presso lo scalo di Milano Linate.

Personale SEA Prime operante presso lo scalo di Milano Linate. Motivazioni: Condizioni lavorative e richieste di miglioramenti contrattuali.

Condizioni lavorative e richieste di miglioramenti contrattuali. Trasporto Ferroviario:

Durata: 23 ore (dalle 3:00 del 5 febbraio alle 2:00 del 6 febbraio)

23 ore (dalle 3:00 del 5 febbraio alle 2:00 del 6 febbraio) Organizzazione: OSR ORSA Ferrovie

OSR ORSA Ferrovie Settore coinvolto: Personale di Trenord in Lombardia.

Personale di Trenord in Lombardia. Motivazioni: Questioni legate alla sicurezza sul lavoro e alla gestione operativa.

Questioni legate alla sicurezza sul lavoro e alla gestione operativa. Fasce orarie garantite:

6:00 – 9:00

18:00 – 21:00

Per dettagli sui treni garantiti, è consigliabile consultare il sito ufficiale di Trenord.

8 febbraio 2025: Sciopero del Personale RFI in Sardegna

Durata: 8 ore (9:01 – 17:00)

8 ore (9:01 – 17:00) Organizzazioni: FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferrovieri, FAST-Confsal, ORSA Ferrovie

FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferrovieri, FAST-Confsal, ORSA Ferrovie Settore coinvolto: Personale della sala circolazione e orario di Cagliari e delle unità di circolazione Sardegna.

Personale della sala circolazione e orario di Cagliari e delle unità di circolazione Sardegna. Motivazioni: Miglioramento delle condizioni lavorative e organizzative.

Miglioramento delle condizioni lavorative e organizzative. Fasce orarie garantite:

6:00 – 9:00

18:00 – 21:00

Si raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale di RFI.

9 febbraio 2025: Sciopero del Trasporto Pubblico Locale a Palermo

Durata: 24 ore

24 ore Organizzazione: OSP CUB Trasporti

OSP CUB Trasporti Settore coinvolto: Personale della società AMAT di Palermo.

Personale della società AMAT di Palermo. Motivazioni: Rivendicazioni salariali e miglioramento delle condizioni di lavoro.

Per informazioni aggiornate, consultare il sito ufficiale di AMAT Palermo.

9-10 febbraio 2025: Sciopero del Personale Mobile Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta

Durata: 23 ore (dalle 3:00 del 9 febbraio alle 2:00 del 10 febbraio)

23 ore (dalle 3:00 del 9 febbraio alle 2:00 del 10 febbraio) Organizzazione: OSR ORSA Ferrovie

OSR ORSA Ferrovie Settore coinvolto: Personale mobile della direzione business regionale di Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta.

Personale mobile della direzione business regionale di Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta. Motivazioni: Questioni legate alla gestione operativa e alle condizioni di lavoro.

Questioni legate alla gestione operativa e alle condizioni di lavoro. Fasce orarie garantite:

Piemonte:

6:00 – 9:00

8:00 – 21:00

Valle d’Aosta:

6:00 – 9:00

18:00 – 21:00

Per dettagli sui treni garantiti, è consigliabile consultare il sito ufficiale di Trenitalia.

14 febbraio 2025: Sciopero del Trasporto Pubblico Locale a Milano e Firenze

Milano:

Durata: 24 ore

24 ore Organizzazione: AL-COBAS

Scioperi febbraio, perché le proteste?

Le ragioni alla base degli scioperi previsti per febbraio 2025 sono molteplici e riguardano principalmente le condizioni di lavoro, i livelli salariali e la sicurezza nei settori interessati. Nel trasporto pubblico locale, i lavoratori denunciano turni massacranti, carenza di personale e mancanza di investimenti nelle infrastrutture, con conseguenze dirette sulla qualità del servizio offerto ai cittadini. Nel settore ferroviario, le principali sigle sindacali chiedono maggiori garanzie sulla sicurezza, oltre a migliori condizioni contrattuali per il personale mobile e di sala circolazione.

Gli scioperi negli aeroporti sono legati invece alla precarizzazione del lavoro, alla richiesta di adeguamenti salariali e al mancato rinnovo di contratti collettivi scaduti da tempo. Questi fattori si combinano con un’inflazione crescente, che sta riducendo il potere d’acquisto dei lavoratori, spingendoli a manifestare il proprio dissenso con azioni di protesta coordinate.

Danno economico dello sciopero

Gli scioperi, pur essendo uno strumento legittimo di protesta, hanno un impatto economico significativo, soprattutto nei settori strategici come i trasporti. Il fermo di autobus, treni e aerei può causare perdite ingenti per le aziende di trasporto pubblico e per il comparto turistico, oltre a disagi per milioni di cittadini e lavoratori pendolari. Le stime indicano che uno sciopero nazionale dei trasporti può generare una perdita di diverse decine di milioni di euro al giorno, considerando il calo della produttività e il mancato incasso delle aziende coinvolte.

Nel caso delle compagnie ferroviarie e aeree, la cancellazione di corse e voli porta a risarcimenti e costi aggiuntivi per la gestione dei passeggeri, aggravando ulteriormente il bilancio. Anche le città subiscono conseguenze economiche indirette, con una riduzione delle attività commerciali e turistiche nelle giornate di sciopero, che penalizza ristoranti, negozi e servizi locali.

