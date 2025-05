I nuovi lavori del 2025: tra algoritmi, inclusione e ristoranti senza cucina

Il nuovo anno ha smesso di aspettare il futuro: se l’è preso. Quali sono i lavori del 2025? Nel panorama professionale attuale sono sbocciate professioni mai viste, alimentate da algoritmi, nuovi stili di vita e una certa insofferenza per gli uffici open space. Addestratori di intelligenze artificiali, sommelier per crocchette, nasi per prosciutti e imprenditori digitali che aprono ristoranti senza cucine fisiche. Non è folklore: sono risposte a bisogni che cambiano e a un mondo in evoluzione continua. Il lavoro, oggi, è sempre meno un titolo e sempre più una funzione in movimento.

A ricordarcelo sono anche le stime del World Economic Forum: 170 milioni di nuovi impieghi globali entro il 2030, mossi da due forze che non aspettano nessuno, la rivoluzione tecnologica e la corsa verde.

E se la parola “professionista” può ancora avere senso, dovrà tenere insieme un hard disk e un’intuizione.

Lavori 2025: cosa fa davvero un Prompt Engineer o un Finetuner AI

Nel 2025, il mondo del lavoro è stato rivoluzionato dall’intelligenza artificiale, dando vita a nuove professioni. Tra queste, il Prompt Engineer si occupa di creare e ottimizzare le richieste (prompt) per ottenere risposte efficaci dai modelli linguistici AI. Il Finetuner AI, invece, si dedica all’affinamento dei modelli di intelligenza artificiale, adattandoli a specifiche esigenze aziendali. Queste figure professionali sono diventate fondamentali per le aziende che desiderano integrare l’AI nei loro processi.

Inclusione e nuove Partite Iva: il Disability Manager e il Sommelier per crocchette. L’inclusione è diventata un tema centrale nel mondo del lavoro del 2025. Il Disability Manager è una figura chiave nelle aziende, responsabile di garantire ambienti di lavoro accessibili e inclusivi per tutti i dipendenti. Allo stesso tempo, nuove nicchie di mercato hanno portato alla nascita di professioni inaspettate, come il Sommelier per crocchette, esperto nella selezione e degustazione di cibi per animali domestici, riflettendo l’importanza crescente del settore pet care.

Lavori 2025, ristoranti virtuali e nasi per prosciutti: quando l’innovazione incontra la tradizione

Il settore della ristorazione ha visto l’emergere di ristoranti virtuali, che operano esclusivamente attraverso piattaforme di delivery, eliminando la necessità di spazi fisici. Questa innovazione ha permesso a molti imprenditori di avviare attività con costi ridotti e maggiore flessibilità. Parallelamente, professioni tradizionali come il naso per prosciutti, esperto nell’analisi olfattiva dei salumi, continuano a essere valorizzate, dimostrando che l’innovazione può coesistere con la tradizione.

Il 2025 ha segnato un punto di svolta nel mondo del lavoro, con l’emergere di professioni che riflettono le trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali della nostra epoca. L’adattabilità e la capacità di anticipare le tendenze sono diventate competenze essenziali per navigare con successo in questo nuovo panorama professionale.

I punti più importanti.