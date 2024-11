Saldo IMU 2024, tutti gli altri casi di esenzione

L’IMU, acronimo di Imposta Municipale Propria, rappresenta un tributo rilevante nel panorama fiscale italiano, ma non tutti gli immobili sono soggetti al pagamento. Esistono infatti diverse esenzioni previste dalla normativa, che riguardano tipologie specifiche di beni immobiliari.

Questo articolo esplora in dettaglio quali sono le categorie esentate, fornendo una panoramica completa sulle vigenti disposizioni. Ci riferiamo alle esenzioni IMU diverse di quelle più comuni. Ossia, diverse diverse dall’esenzione IMU abitazione principale e terreni agricoli.

IMU, tutti gli altri casi in cui non si paga

La normativa dell’imposta sulla casa, come noto non prevede solo esenzione IMU abitazione principale o esenzione IMU terreni agricoli.

Immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici

Ci sono numerosi altri immobile che, se destinati a specifiche finalità, non vengono assoggettati alla tassazione. Ecco di quali casi parliamo, in vista anche della scadenza del saldo fissata al 16 dicembre prossimo (l’acconto è scaduto il 17 giugno passato).

Gli edifici posseduti dallo Stato, dai Comuni e da altri enti territoriali, come Regioni, Provincia, comunità montane e consorzi tra questi enti, sono esclusi dal pagamento dell’IMU. La condizione essenziale è che tali immobili siano destinati esclusivamente all’esercizio di compiti istituzionali. Questa esenzione include anche gli immobili utilizzati dagli enti del Servizio sanitario nazionale, purché le finalità istituzionali per cui sono stati previsti.

Un ulteriore dettaglio riguarda i consorzi tra enti territoriali: se gli enti che li compongono sono esenti, anche i consorzi stessi godono della stessa agevolazione.

Fabbricati di categoria catastale da E/1 a E/9

Gli edifici classificazioni nelle categorie catastali da E/1 a E/9 beneficiano dell’esenzione, ma solo quando destinati a specifiche funzioni. Ad esempio, le infrastrutture portuali, come banchine e aree scoperte, rientrano in questa categoria, purché siano funzionali a operazioni portuali e servizi correlati. Anche le aree destinate al servizio passeggeri, incluse quelle per i crocieristi, sono esenti dall’imposta.

L’esenzione si applica anche se queste aree sono date in concessione a privati, a patto che restano destinate agli scopi sopra indicati.

Edifici ad uso culturale

Gli immobili destinati a scopi culturali sono un’altra categoria esentata dall’IMU. Questo include edifici utilizzati come musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, sia statali che privati, purché aperti al pubblico e non generino reddito per il proprietario.

Rientrano in questa esenzione anche terreni, parchi e giardini di interesse pubblico, riconosciuti tali dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. La condizione necessaria è che tali spazi siano accessibili al pubblico o tutelati per il loro valore storico e ambientale.

Immobili destinati al culto religioso

Gli edifici adibiti esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze sono esentati dal pagamento dell’IMU. L’esenzione è applicabile a condizione che l’utilizzo sia compatibile con quanto stabilito dagli articoli 8 e 19 della Costituzione Italiana, che garantiscono la libertà di culto.

Proprietà della Santa Sede

Gli immobili appartenenti alla Santa Sede, come definiti dai Patti Lateranensi e da accordi internazionali, sono esclusi dall’IMU. Questa disposizione riflette la specificità del rapporto tra lo Stato italiano e il Vaticano, sancito dalla normativa internazionale.

Immobili di Stati esteri e organizzazioni internazionali

Edifici appartenenti a Stati esteri oa organizzazioni internazionali godono dell’esenzione se prevista da accordi internazionali ratificati dall’Italia. Questa misura riguarda principalmente le sedi diplomatiche, consolari e quelle delle organizzazioni internazionali riconosciute.

Immobili di enti non commerciali

Gli immobili di proprietà di enti non commerciali utilizzati esclusivamente per attività non lucrative sono esenti dall’IMU. Tali attività possono includere assistenza sociale, previdenza, sanità, ricerca scientifica, istruzione, cultura, sport e ricreazione. Anche le attività religiose, come la formazione del clero e la catechesi, rientrano tra quelle ammesse.

Nel caso in cui un immobile abbia un uso misto, l’esenzione si applica solo alla parte destinata ad attività non commerciale, purché identificabile.

Edifici occupati abusivamente

Un’esenzione IMU peculiare riguarda gli immobili occupati abusivamente, purché non siano utilizzabili né disponibili per il proprietario. Per beneficiare di questa agevolazione, è necessario presentare denuncia all’autorità giudiziaria relativa ai reati di invasione di edifici o occupazione abusiva, come previsto dal codice penale italiano. Questa disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Inoltre si necessita di presentare la dichiarazione IMU.

Perché è importante conoscere le esenzioni IMU

Conoscere le esenzioni IMU può fare una grande differenza per i contribuenti, consentendo di evitare pagamenti indebiti e di sfruttare le agevolazioni previste dalla legge. Le norme, sebbene articolate, mirano a garantire che il tributo non grave su edifici e proprietà con una rilevanza sociale, culturale o istituzionale.

L’attenzione alle disposizioni normative è fondamentale per proprietari di immobili, enti pubblici e organizzazioni no-profit, ma anche per privati ​​cittadini che desiderano comprendere appieno i loro diritti e doveri fiscali. mantenere le informazioni sui criteri di esenzione e verificare la propria posizione catastale sono passi essenziali per una gestione fiscale ottimale.

Riassumendo