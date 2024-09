Sole, mare, caldo, ma anche no. In Italia le vacanze estive sono finite, la temperatura è crollata di colpo e iniziano anche al sud le piogge abbondanti. Il tempo delle vacanze però non è ancora terminato, soprattutto se si tratta di una vacanza gratis. Avete capito proprio bene, a Muscat, capitale dell’Oman, c’è la possibilità di passare una notte completamente gratis. Come è possibile? Scopriamolo insieme.

Una notte a Muscat

Tutto l’Oman è un Paese ricco di fascino, un deserto in cui le oasi rappresentano dei grandi spazi di bellezza.

Muscat non è da meno, anzi la capitale annovera un mare splendido e tanta storia tutta da scoprire attraverso l’arte del luogo. E farci una vacanza gratis, o quasi, è quindi un sogno che per molti si avvera. L’iniziativa nasce da Oman Air, compagnia aerea del sultano di Oman, che insieme al ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo omanita ha lanciato una promozione davvero allettante per favorire il turismo della capitale. La promo consiste in una notte nell’hotel della capitale senza pagare, ma coloro che acconsentiranno alla promozione dovranno viaggiare in Premium.

Insomma, quello che non paghi da una parte, lo vai a spendere in un altro modo, direte voi. E in effetti, tutto sommato possiamo dire che è così, ma fino a un certo punto, poiché l’offerta è comunque vantaggiosa e prevede agevolazioni anche per chi viaggia in economy. In questo caso, infatti, invece di pagare due notti ne paghi solo una. Insomma, o in un modo o in un altro, sia con Premium che con Economy, si ha una notte gratis nella capitale Muscat. Ma non è tutto, perché ci sono anche altri vantaggi previsti nell’offerta che faranno sicuramente gola ai risparmiatori.

Vacanza gratis grazie a Oman Air

Esplorare Muscat sfruttando una serie di vantaggi presenti nella promo che riguardano tour, noleggio auto e altri servizi.

Questa l’offerta proposta da Open Air per incentivare il turismo di Muscat. La promozione è valida fino al 30 novembre, un’occasione perfetta per esplorare la capitale in quella che è forse la sua stagione migliore, l’autunno, poiché presenta un clima mite perfetto per le escursioni. Entriamo però nel dettaglio dell’offerta e vediamo come ottenere una notte gratis in hotel. Basta entrare in possesso di un biglietto andata e ritorno per una qualsiasi delle destinazioni della rete di Oman Air, a patto che preveda unper Muscat. A questo punto basterà compilare un modulo online per avere diritto al soggiorno gratis.

Le attrazioni paesaggistiche, artistiche e culturali presenti a Muscat sono molteplici, giusto per rinfrescarci la memoria, i turisti nella capitale dell’Oman potranno visitare il Museo Nazionale, Grande Moschea del Sultano Qaboos e il palazzo reale Al Alam Royal Palace, ma anche Royal Opera House e la già citata spiaggia di Muscat, la quale offre un panorama spettacolare soprattutto al tramonto. Insomma, una vacanza gratis del genere, anche se non è proprio completamente gratuita, e abbiamo visto perché, è comunque un’occasione imperdibile per chi vuole risparmiare.

I punti più importanti…