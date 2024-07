È tempo di estate ed è tempo di vacanza. Ma con le difficoltà economiche in cui versano molti italiani, la soluzione migliore è quella di attivarsi per una vacanza al risparmio. Ecco la regione che offre tante attività assolutamente gratis, di quale stiamo parlando? Ma naturalmente dell’Abruzzo. Andiamo a vedere quali sono le attrattive offerte dal territorio in questi mesi estivi che vanno da luglio fino a settembre.

Tutto gratis

Non ci sono soltanto saldi estivi per risparmiare qualche soldo, per fortuna anche la vacanza può rivelarsi particolarmente parsimoniosa per molti italiani, soprattutto se si sceglie una località che offre tante soluzioni economiche, se non addirittura una serie di attività completamente gratis.

Di quale regione stiamo parlando? Come detto, si tratta dell’Abruzzo, una meta che offre paesaggi mozzafiato, tanta cultura e una cucina locale da leccarsi i baffi. Ecco quindi la proposta di, l’iniziativa offerta ai turisti che quest’anno decidono di passare le ferie in Regione. Promossa dai Gruppi di Azione Locale (GAL) “Abruzzo Italico Alto Sangro”, “Terre Pescaresi” e “Terre d’Abruzzo, la proposta mira a migliorare il turismo del luogo e valorizzare la proposta locale.

Si tratta di un’iniziativa che verrà offerta da luglio e settembre 2024, quindi è escluso tutto il mese di agosto, e consiste nell’offrire ai turisti voucher gratuiti per partecipare a una varietà di attività uniche ed eco-sostenibili. Tra queste spiccano tour in bici, escursioni, visite guidate nei luoghi di interesse storico e culturale e altro ancora. Non mancano occasioni per riscoprire le tradizioni locali e immergersi nel fortunato e affascinante artigianato del luogo. Insomma, se state cercando una vacanza al risparmio, anzi praticamente quasi gratis, i mesi di luglio e settembre in Abruzzo sono l’occasione migliore che probabilmente vi possa capitare oggi.

Vacanza al risparmio, come chiedere i voucher?

Come dicevamo, questo mese già iniziato di luglio può essere una grande opportunità per approfittare dei voucher e fare una vacanza al risparmio in Abruzzo.

visita guidata all’abbazia di Santo Spirito

passeggiate guidate nella Val Fondillo

passeggiate guidate nella Valle dell’Orfento

bike-tour dei Tre Comuni, del Piano dell’Aremogna e di Punta Rossa con partenza da Roccaraso

escursioni in e-bike sulla Majella da Caramanico Terme

attività di yoga e benessere alla Zingarella del Voltigno

esplorazione del Bosco delle Meraviglie con Fate e Gnomi in località Aremogna, a Roccaraso

percorso acrobatico al Parco Avventura di Roccaraso

discesa in Mountain Cart del Montepratello

Ad agosto l’offerta non è disponibile, ma riprenderà a settembre. Ecco le attività disponibili:

Ma come fare per ottenere il voucher e fare una vacanza quasi gratis in Abruzzo? Basta prenotare un soggiorno in una struttura ricettiva in Regione, e poi utilizzare tale prenotazione per sul sito Abruzzo Welcome per ricevere uno o più voucher. Non c’è alcun costo per tale prenotazione e basterà presentarsi con voucher e documento d’identità sul luogo indicato per usufruire dell’offerta.

I punti salienti…