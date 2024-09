Buone notizie per chi è in cerca di auto elettriche in Italia, arriva il Tesla bonus, un importante incentivo per comprare le vetture della nota casa statunitense di proprietà di Elon Musk. Si tratta di una agevolazione speciale che permette appunto di risparmiare sull’acquisto di tali macchine, orma sempre più spinte anche dalla nostra politica e dall’Unione Europea che vuole ridurre al minimo le emissioni di carbonio per un mondo più sostenibile. Vediamo come funziona l’agevolazione e come ottenerla.

A caccia di auto elettriche

Ora anche in Italia è possibile accaparrarsi un’auto di Elon Musk a prezzi particolarmente vantaggiosi grazie al Tesla Bonus. Diciamo subito che l’incentivo per il nostro Paese è valido fino al 30 settembre, quindi c’è precisamente un mese di tempo per sfruttare questa importante promozione. Ma in cosa consiste precisamente? Non c’è bisogno di alcun requisito da parte del richiedente per ottenere il bonus Tesla, i quale ammonta precisamente a ben 3000 euro. Ciò significa che avrete uno sconto di tale somma per l’acquisto della vostra auto elettrica firmata Tesla. L’agevolazione si applica su due modelli, ossia le varianti a trazione posteriore della gamma Model 3 e Model Y.

Per la Model 3, la soglia minima di accesso scende a 38.990 euro, per la più ambita Model Y invece bisogna spendere almeno 39.690 euro nel preventivo per avere lo sconto dei famosi 3000 euro. Ma come fare per accedere allo sconto? Semplicissimo rispondere anche a questa domanda, basta farne richiesta direttamente sul sito Tesla Italia. L’obiettivo, oltre ad acquisire clientela nel nostro Paese, ovviamente è anche quello di ridurre l’impatto ambientale offrendo uno sconto immediato sull’acquisto di nuove auto elettriche.

Tesla bonus Italia, un vantaggio importante

È tempo di grandi sconti per i nostri amici risparmiatori, ma stavolta il Tesla bonus sembra una promozione davvero allettante più del solito.

3000 euro di sconto immediato sull’acquisto di una vettura elettrica firmata Tesla, ossia la famosa azienda di proprietà del magnate Elon Musk. I vantaggi di un’auto elettrica però non sono soltanto quelli dell’impatto ambientale, visto che si annoverano risparmi anche per quanto riguarda i costi di gestione. Le spese di manutenzione risultano essere davvero minime, inoltre la benzina e il diesel continuano a essere un problema per tutti gli automobilisti. È vero che di recente ildel carburante è sceso, ma molti scommettono sul fatto che questo risparmio durerà poco.

Insomma, le auto elettriche rappresentano un bel vantaggio per i nostri connazionali, tanti che nel mese di giugno scorso si sono registrati aumenti di vendite importanti per la casa statunitense. Si parla di un interessante 18% in più rispetto al medesimo periodo del 2023 e Model 3 e Model Y hanno fatto la parte del leone nelle classifiche di vendita delle auto elettriche occupando le prime posizioni. Insomma, anche da noi forse il vento sta finalmente cambiando e l’azienda americana sta guidando la carica delle auto elettriche. Il bonus Tesla è sicuramente un ulteriore incentivo per aumentare la fidelizzazione all’interno del nostro Paese.

