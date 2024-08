Buone notizie per i consumatori, soprattutto per gli automobilisti. I prezzi della benzina calano drasticamente e a fare i conti per gli italiani ci ha pensato il Codacons che ha scoperto che da sei mesi a questa parte mai erano stato così convenienti. Inoltre, spunta la classifica delle Regioni più economiche per fare il pieno di carburante. Vediamo quindi quali sono i posti dove è possibile risparmiare con benzina e diesel.

Risparmiare sul costo del carburante

Finalmente una buona notizia per gli italiani.

Dopo mesi di rincari dovuti a inflazione e crisi economica, con i prezzi della benzina che stavano salendo alle stelle, ecco che il costo cala. Era da sei mesi che non si registrava un fenomeno del genere. Certo, non tutti sembrano però essersi adeguati, ad esempio fare rifornimento in autostrada rimane al momento assolutamente sconsigliato per chi vuole invece risparmiare. Già nel 2022 si erano registrati costi record per il carburante , ora la svolta. In generale, rispetto all scorso anno sicomunque numeri positivi. Il self service di questo agosto costa il 4,6% in meno dell’agosto del 2023.

Come detto, il discorso tocca di meno le autostrade, dove il costo del self service per la brina è sceso invece solo del 3,2%. Per il diesel invece il risparmio è ancora minore, essendo sceso in media solo dell’1,4%. A fare il quadro della situazione, come detto, ci ha pensato il Codacons che ritiene inammissibile questa disparità tra autostrade e rifornimento nei centri urbani. L’associazione ha infatti pensato di lanciare addirittura un appello al Governo Meloni per chiarire la situazione e rendere meno evidente la forte disparità di trattamento.

Prezzi benzina, dove costa meno?

Particolarmente interessante la tabella stilata dall’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per quanto riguarda il self service, il prezzo medio per le pompe di benzina è di 1,841 euro al litro, mentre in autostrada è di 1,933 euro al litro, infine al servizio costa 1,985 euro al litro.

Abruzzo 1,846

Basilicata 1,873

Calabria 1,862

Campania 1,840

Emilia Romagna 1,829

Friuli Venezia Giulia 1,847

Lazio 1,832

Liguria 1,853

Lombardia 1,823

Marche 1,811

Molise 1,856

Piemonte 1,824

Puglia 1,858

Sardegna 1,864

Sicilia 1,869

Toscana 1,835

Umbria 1,837

Valle d’Aosta 1,855

Veneto 1,821

P. A. di Bolzano 1,889

P. A. di Trento 1,862

Per quanto riguarda ilil self service è di 1,721 euro al litro, in autostrada di 1,830 euro al litro e al servizio di 1,865 euro al litro. Una delle tabelle più interessanti è quella relativa ai prezzi benzina e diesel nelle varie regioni. Ecco la classifica per quanto riguarda la benzina:

Ecco invece quella relativa al gasolio:

Abruzzo 1,729

Basilicata 1,739

Calabria 1,735

Campania 1,709

Emilia Romagna 1,716

Friuli Venezia Giulia 1,736

Lazio 1,708

Liguria 1,744

Lombardia 1,716

Marche 1,697

Molise 1,729

Piemonte 1,712

Puglia 1,706

Sardegna 1,749

Sicilia 1,741

Toscana 1,716

Umbria 1,720

Valle d’Aosta 1,759

Veneto 1,702

P. A. di Bolzano 1,783

P. A. di Trento 1,748

Nelle Marche quindi si registra il prezzo più basso per la benzina e il diesel self service. A Bolzano invece si registra il costo più alto.

I punti più importanti…