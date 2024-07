Si fanno sempre più golose le offerte telefoniche proposte dalle varie compagnie presenti sul nostro territorio nazionale. Anche quest’anno il mese di luglio si è rivelato essere ricco di interessanti proposte, andiamo quindi a ricapitolare quelle che sono le migliori occasioni per i piani tariffari. Anche quest’anno gli operatori hanno scelto l’estate per proporre nuove soluzioni ai nuovi clienti, ma a quanto pare questo luglio, rispetto allo scorso anno, si sta rivelando essere ancora più generoso, visto che è più facile trovare minuti illimitati e almeno 130 GB di dati internet a meno di 10 euro al mese.

Maggior risparmio e convenienza

Questo luglio 2024 è ancora più conveniente per quanto riguarda le offerte telefoniche. Mentre gli italiani si concentrano su una vacanza al risparmio per far fronte alle tante spese quotidiane, dal punto di vista della telefonia possiamo dire che non c’è troppo da lamentarsi. Partiamo subito con l’elenco dei piani tariffati proposti da alcuni degli operatori più golosi di questa caldissima estate:

Very 5,99 di Very Mobile 5,99 €/mese, minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps

6,99 Promo Rush 130 di Kena Mobile, primo mese gratis, poi 6,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps

Spusu 150 XL 5G primo mese gratis, poi 7,89 €/mese per sempre minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G

Fastweb Mobile 7,95 €/mese minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G

CoopVoce EVO 200 9,90 €/mese minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 4G fino a 150 Mbps

Giga 180 di Iliad 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G

ho. 9,99 di ho. Mobile 9,99 €/mese minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G

Sono queste dunque le miglior offerte telefoniche di questo luglio 2024.

Offerte telefoniche luglio 2024

I magnifici 7 sono una scelta ampia e soddisfacente per cambiare piano tariffario e andare a risparmiare un po’ di soldini sui nostri telefonini. Si fa notare Very Mobile con soli 5,99 euro al mese.

Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Con 99 centesimi in più si ha la possibilità di ottenere una connessione più veloce. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad o chiede la portabilità da alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e non solo. Si sale di prezzo invece con ho.mobile, dove il costo è di 9,99 euro al mese. In questo caso i giga sono 200 al mese, ma c’è anche la soluzione rimborso per chi non è soddisfatto. È possibile infatti provare il servizio per un mese e poi decidere se confermare l’offerta o disdirla online.

Come mai abbiamo offerte più generose quest’anno? L’anno scorso a luglio si registravano buone soluzioni ma decisamente meno magnanime. La media la scorsa estate era di 7,61 euro con 110 GB, inoltre il 5G era previsto solo per il 7% delle promozioni disponibili. Oggi molti operatori virtuali sono passati al nuovo standard per reti mobili, e ciò rende quindi più ampia la proposta del 5G. Anche l’arrivo delle eSIM sta dando una mano i tal senso. A far storcere ancora il naso però c’è il vecchio paletto della portabilità da un altro operatore, per cui molte offerte sono ancora riservate solo a chi arriva da determinate compagnie, unica caratteristica che sembra ancora difficile da eliminare.

I punti chiave…