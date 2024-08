Il grande divo francese, bellezza maschile per antonomasia, ci ha lasciati per sempre. Stiamo parlando naturalmente di Alain Delon, venuto a mancare lunedì 18 agosto all’età di 88 anni. Le curiosità non mancano e di recente i media hanno rispolverato quelle sulla sua Ferrari, una spettacolare 250 GT SWB California che ha avuto una valutazione record in passato. Eppure il suo ritrovamento non è per niente usuale.

Il singolare ritrovamento

La storia della Ferrari di Alain Delon sembra alquanto singolare, almeno per quanto riguarda il suo ritrovamento.

In sostanza, l’auto venne ritrovata in perfette condizioni in una fattoria. Era nascosta sotto unae presentava come e carrozzeria in buonissimo stato, cosa insolita visto il ritrovamento fortuito. In realtà, secondo molti maliziosi si trattò di una trovata di marketing. Essendo infatti la vettura di Alain Delon pronta per essere battuta all’asta, si pensò che questa idea di farla trovare in una fattoria francese potesse servire per accattivare l’attenzione del pubblico.

E infatti ci fu una vera e propria pioggia di richieste da parte di curiosi e collezionisti che vollero informarsi su quando sarebbe poi stata effettivamente battuta all’asta l’auto e con quale base economica. Come detto si parla di una Ferrari 250 GT SWB California del 1957, per gli esperti esteticamente perfetta e conservata benissimo. Lasciarono sconcertanti soprattutto le gomme gonfie e la carrozzeria pulita, come se insomma fosse stata messa apposta in quella fattoria da pochi giorni, dopo averle dato una rinfrescata a dovere.

Ferrari Alain Delon, quanto vale?

Siamo giunti già all’annosa domanda, quanto vale la Ferrari di Alain Delon? All’epoca la casa d’aste Artcurial ne stimò il valore sui 12 milioni di euro. Gli esperti considerarono comunque che alla fine il valore predetto sarebbe stato ampiamente superato dall’asta, sia per le perfette condizioni della California, sia perché appartenuta al celebre attore francese.

I punti chiave…

La Ferrari di Alain Delon detiene il record all’asta;

parliamo di una 250 GT SWB California del 1957 che fu ritrovata in una fattoria sotto una pila di libri;

fu battuta all’asta per 16,3 milioni di euro.

E infatti, alla fine fu acquistata per 16,3 milioni di euro, record assoluto per questo tipo di Ferrari. Secondo indiscrezioni, pare che l’attore si fosse rammaricato alla notizia che l’auto era stata venduta. Voci di corridoio infatti affermarono che Delon era dispiaciuto per non aver tenuto l’auto con sé, visto che l’aveva guidata soltanto per 2 anni, nel periodo in cui viaggiava per la Costa Azzurra o a Los Angeles, mentre si accompagnava con le più grandi dive del momento.l’aveva comprata dal collega Gérard Blain.