Senza un lavoro che permetta di avere un’entrata economica certa, non si possono mettere soldi da parte. Risparmiare significa innanzitutto avere un guadagno appunto da poter gestire, ed ecco che grazie a Jysk spuntano nuove opportunità lavorative per molti italiani. Il colosso danese dei mobili sta per aprire tantissimi punti vendita sul nostro territorio, il prossimo a settembre a Castellammare di Stabia. Si parla di 135 lavoratori da assumere, mentre durante l’anno apriranno addirittura un centinaio di negozi su tutta la penisola.

Tante aperture in arrivo

Tradotto; tante opportunità lavorative per chi è in cerca di occupazione professionale.

Il cuore pulsante dell’economia del Paese è sempre il mondo del lavoro, e l’opportunità offerta da Jysk è di quelle da cogliere al volo. Si parla di centinaia di nuovi negozi in arrivo durante questo stesso 2024, mentre nel corso dei prossimi anni si prevede l’inaugurazione di altri 15 punti vendita all’anno. Insomma, l’azienda danese fa sul serio e sembra voler scalzare di colpo il primato dell’altra grande azienda scandinava, la svedese Ikea. Ora Jysik propone a tutti i suoi nuovi dipendenti bonus vendita e premi di produttività, oltre che un orario flessibile, attività sociali e lo sconto del 20% sui suoi prodotti per i dipendenti. Lunga la lista di assistenti alle vendite ricercati dall’azienda. Ecco i punti dove è richiesto personale:

Todi (Perugia, Umbria), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Torri di Quartesolo (Vicenza, Veneto), a tempo parziale per 24 o 30 ore settimanali;

Tradate (Varese, Lombardia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Treviso (Veneto), a tempo parziale per 21 ore settimanali;

Trezzo sull’Adda (Milano, Lombardia), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Udine (Friuli-Venezia Giulia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Zumpano Malavicina (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 21 ore settimanali;

Alpignano (Torino, Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Altamura (Bari, Puglia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Ancona (Marche), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Bessimo Superiore I (Brescia, Lombardia), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Biella (Piemonte), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Bolzano (Trentino-Alto Adige), a tempo parziale per 24 ore settimanali e a tempo pieno per 40;

Borgo Virgilio (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 24 o 30 ore settimanali;

Brunico (Bolzano, Trentino-Alto Adige), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Bussolengo (Verona, Veneto), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Lucca (Toscana), a tempo parziale per 24 o 30 ore settimanali;

Marsala (Trapani, Sicilia), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Massafra (Taranto, Puglia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Nocera Inferiore (Salerno, Campania), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Novara (Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Orio al Serio (Bergamo, Lombardia), a tempo parziale;

Osnago (Lecco, Lombardia), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Parma (Emilia-Romagna), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Pasta (Torino, Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Portogruaro (Venezia, Veneto), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Potenza (Basilicata), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Romagnano Sesia (Novara, Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Sassuolo (Modena, Emilia-Romagna), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Cascina (Pisa, Toscana), a tempo parziale per 20/24 ore settimanali;

Casoria (Napoli, Campania), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Cerese (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 24 o 30 ore settimanali;

Cisterna di Latina (Latina, Lazio), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Conegliano (Treviso, Veneto), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Corciano (Perugia, Umbria), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Cuneo (Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Fidenza (Parma, Emilia-Romagna), a tempo parziale per 20 o 30 ore settimanali;

Fiumicino (Roma, Lazio), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Fiume Veneto (Pordenone, Friuli-Venezia Giulia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Forlì (Forlì-Cesena, Emilia-Romagna), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Gadesco-Pieve Delmona (Cremona, Lombardia), a tempo parziale per 20 o 24 ore settimanali;

Gela (Caltanissetta, Sicilia), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Gera Lario (Como, Lombardia), a tempo parziale.

Jysk assume in tutta Italia

Numerose le posizioni aperte anche per un’altra figura importante, si tratta di quella del referente logistico.

Cascina (Pisa, Toscana), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Fiume Veneto (Pordenone, Friuli-Venezia Giulia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Gadesco-Pieve Delmona (Cremona, Lombardia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Lucca (Toscana), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Massafra (Taranto, Puglia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Altamura (Bari, Puglia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Brunico (Bolzano, Trentino-Alto Adige), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Campobasso (Ripalimosani, Molise), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Cerese (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Civezzano (Trento, Trentino-Alto Adige), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Portogruaro (Venezia, Veneto), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno, Marche), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Giuliano Milanese (Milano, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Giuseppe (Vicenza, Veneto), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

San Giorgio Bigarello (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Sassuolo (Modena, Emilia-Romagna), a tempo parziale per 30 ore settimanali.

Vediamo quali sono i punti vendita in cui è richiesta tale professione:

È inoltre richiesto personale per la figura di vice store manager e Deputy store manager.

