Anche il 2024 volge alle battute conclusive, tra quattro mesi il bonus casa di quest’anno ci saluterà, quindi è l’occasione buona per sfruttare alcune agevolazioni per sfruttare le agevolazioni fiscali da utilizzare per il nostro immobile. Vediamo quali sono i 5 incentivi da utilizzare prima che l’anno finisca.

I magnifici 5 incentivi da sfruttare entro fine anno

Sono cinque gli incentivi che per la fine dell’anno saranno terminati, probabilmente ridotti o cancellati del tutto. Stiamo parlando delle agevolazioni edilizie, meglio note come bonus casa da utilizzare per ristrutturare o migliorare il nostro immobile.

Partiamo subito con il bonus ristrutturazione, il quale rimarrà in questa forma fino al 31 dicembre prossimo. Si tratta di un incentivo che può essere utilizzato per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazionesu parti comuni di edifici residenziali. Con un limite massimo di spesa di 96 mila euro si può avere una detrazione del 50% (massimo detraibile 48 mila euro).

Molto interessante anche il bonus verde, che consiste in una detrazione IRPEF del 36% su spese fino a 5.000 euro. L’incentivo è rivolto a coloro che effettuano spese con strumenti tacciabili, quindi bonifico postale o bancario. L’Ecobonus è invece un incentivo che propone agevolazioni fino al 75% delle spese in 10 anni per interventi sugli edifici. È rivolto a interventi atti a offrire riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica. Per ottenerlo la spesa minima deve essere di 136 mila euro.

Bonus casa, gli incentivi in scadenza

Tra le altre agevolazioni fiscali ancora attive fino a fine anno c’è il superbonus. Esso è attivo solo nelle zone colpite da calamità dopo il 2009. Negli ultimi tempi ha subito non poche modifiche, ora la detrazione è scesa dal 110% o 90% del 2023 al 70% per le spese sostenute nel 2024, e al 65% per quelle del 2025. La quinta e ultima agevolazione tra i bonus casa in scadenza è invece è quello dedicato ai mobili ed elettrodomestici.

I punti più importanti…

Si tratta di una detrazione IRPEF del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile in ristrutturazione. Anche in questo caso il beneficio scade il 31 dicembre. Si può sfruttare tale incentivo anche per mobili ed elettrodomestici che non verranno utilizzati all’interno dell’immobile in. limite massimo di spesa detraibile è fissato a 5.000 euro. Questi dunque i magnifici 4 bonus casa da sfruttare entro l’anno.

importanti agevolazioni con detrazioni fiscali per chi vuole sfruttare i vari bonus casa in scadenza entro il 31 dicembre 2024. Ecco di quali si tratta: