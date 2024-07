Arriva un nuovo entusiasmante risultato per Fastweb, la nota compagnia vince per la quarta volta di fila gli Speedtest Awards di Ookla e si aggiudica il primato di connessione 5G più veloce sul territorio. La classifica è stata pubblicata di recente dagli esperti e ha proprio lo scopo di rendere noti quali sono gli operatori più velici in Italia. Vediamo qual è la lista.

Fastweb vince ancora

Grande successo per Fastweb che si aggiudica ancora una volta la prima piazza per quanto riguarda la connessione 5G più veloce nel nostro paese.

Fastweb: 109.76 punti

Vodafone: 86.76 punti

WINDTRE: 81.56 punti

TIM: 68.00 punti

Iliad: 58.12 punti

Si tratta del quarto successo di fila. Ecco la classifica pubblicata da Ookla sul suo sito ufficiale:

Il risultato quindi è ancora una volta esaltante per Fastweb, che con i suoi oltre 109 mila punti conferma il grande lavoro che sta svolgendo sul 5G nel nostro Paese. Secondo si piazza Vodafone a distanza di sicurezza, mentre WINDTRE completa il podio. Molto staccate Tim e Iliad, rispettivamente quarta e quinta. Ma come ha fatto Fastweb a ottenere questo importante primato? I dati raccolti indicano che vanta la miglior velocità mediana di download pari a 122,53 Mbps e la miglior velocità mediana di upload pari a 31,41 Mbps. Per svolgere tale studio Ookla si è servito dell’app Speedtest, la quale vanta 6.761.988 test registrati, quindi un risultato potremmo dire più che attendibile.

Connessione 5G, come si effettua lo studio?

È lo Speed Scorre lo strumento utilizzato dagli esperti di Ookla per eleggere l’operatore più veloce per la connessione 5G. In passato altri esperti ci hanno anche fornito interessanti consigli su come ottenere una connessione internet di casa più veloce allontanando alcuni oggetti. Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda la velocità mediana del download, Fastweb è prima con 122,53 Mbps, seguita da WINDTRE con 83,47 Mbps, da Vodafone con una velocità pari a 81,91 Mbps, da Iliad con 65,01 Mbps e infine da TIM con 64,22 Mbps.

Per quanto riguarda inveceal primo posto troviamo invece Vodafone, che ottiene una velocità di 14,06 Mbps, segue poi Fastweb con 13,41 Mbps, WINDTRE con 12,45 Mbps, TIM con 11,00 Mbps e Iliad con 9,74 Mbps.

Interessante anche il dato sulla latenza mediana, in questo caso al primo posto troviamo TIM con 25 ms, Vodafone con 31 ms, WINDTRE con 35 ms e Fastweb e Iliad con 41 ms. Se a Fastweb va assegnato il primo posto per la velocità generale, il picco massimo lo raggiunge invece Vodafone con 377,90 Mbps, secondo posto per Fastweb con 337,11 Mbps, poi WINDTRE con 305,08 Mbps, TIM con 296,77 Mbps e Iliad con 167,67 Mbps. Anche per il record di picco di upload Vodafone si prende la prima piazza, con WINDTRE, Fastweb, TIM e Iliad a seguire.

