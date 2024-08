Il caldo del mese di agosto impazza, e di conseguenza gli italiani impazziscono. Avere condizionatori accesi in casa può essere l’unica ancora di salvezza. Peccato che poi la bolletta ci fa sudare lo stesso. Per fortuna ci sono i consigli degli esperti di Enea che ci danno qualche dritta per limitare i consumi ottimizzando il lavoro di questo fondamentali elettrodomestici.

I consigli degli esperti

Enea è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, e qualche mese fa ha pubblicato una guida per risparmiare nel consumo dei condizionatori, al fine di utilizzarli in modo ottimale e non farci pesare troppo le bollette.

Con il caldo insostenibile di questo mese di agosto, tale vademecum torna prepotentemente di attualità. Andiamo quindi a vedere quali sono i consigli da mettere in pratica per i nostri risparmiatori italiani. Nello studio Enea ci dice che tali elettrodomestici sono particolarmente: “il 48,8% delle famiglie dispone di un sistema di climatizzazione estiva, una percentuale che sale al 51,2% nel Mezzogiorno (49,1% al Nord e 44,2% al Centro). A livello regionale, la diffusione maggiore si registra in Veneto (70%), con la Valle d’Aosta in coda con il 4,7% delle famiglie che ne dispone”.

La maggior parte dei sistemi installati è costituita da mono-split a pompa di calore, buoni sia per rinfrescare l’ambiente che per riscaldarlo. Il 24% degli italiani invece utilizza i condizionatori tradizionali. “Non tutti i dispositivi utilizzati per il raffrescamento sono uguali: grazie ai rendimenti elevati, i climatizzatori a pompa di calore ad alta efficienza richiedono meno energia rispetto ai condizionatori di vecchia generazione, riducendo le bollette e contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e l’impatto ambientale”. Ecco dunque già il primo consiglio, ossia l’utilizzo di quelli a pompa che risultano essere più efficienti e quindi mendo dispendiosi in termini di consumo.

Condizionatori, come risparmiare?

La classe energetica è un altro must per tenere a bada i consumi. La classe A+++ permette di risparmiare fino a 40% in più. Gli esperti di Enea però hanno stilato un vero e proprio vademecum che comprende ben 14 consigli per risparmiare con i condizionatori utilizzati in estate. Pulizia e manutenzione del climatizzatore sono fondamentali. Così come è importante controllare la tenuta del circuito a gas. I device che comprendono il sistema di controllo inverter sono perfetti per chi vuole utilizzarli per molte ore, sono più costosi ma consumano di meno. La buona notizia poi sono gli incentivi, con detrazione fiscale dal 50 al 65% a seconda di intervento e apparecchio acquistato. Il bonus è disponibile fino al 31 dicembre 2024.

Importante per ridurre i consumi anche la posizione da scegliere per il vostro condizionatore. Bisogna installarli nella parte alta della parete. Un altro impattante consiglio è quello di abbassare le tapparelle durante le ore più calde, al fine di non far entrare l’aria calda nell’abitazione e rendere quindi il lavoro del condizionatore più lungo e dispendioso. Per evitare dispersioni inutili, è necessario isolare termicamente i tubi del circuito refrigerante presenti all’esterno dell’abitazione. Altra cosa importante, non lasciare la parte esterna del condizionatore esposta a sole e intemperie. L’utilizzo del termostato è molto importante per impostare l’apparecchio in modo da mantenere una temperatura costante e senza sbalzi. Con un impianto fotovoltaico quelli a pompa di calore risultano essere i più economici in termini di consumi.

I punti più importanti…