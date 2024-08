Con il caldo che si fa sempre più insopportabile diventa fondamentale trovare rimedi per riuscire in qualche modo ad abbassare la temperatura corporea. Quale soluzione migliore dei ghiaccioli? Ne esistono ormai di tutti i tipi, si tratta di gelati che sono sostanzialmente fatti di acqua, la bevanda dissetante per antonomasia, con liquidi aggiunti di vario gusto. Ma ciò che li caratterizza più di tutti è il loro essere ghiacciati. Quali sono i migliori che possiamo trovare nei nostri supermercati? Ecco cosa ci dicono gli esperti.

La clasifica degli esperti

Gli esperti di Gambero Rosso hanno stilato una vera e propria classifica dei migliori ghiaccioli da supermercato. Scopriamo insieme di qual si tratta, così da poterceli gustare anche comodamente nelle nostre case con il condizionatore a palla. e dare in questo modo uno schiaffo all’afa di agosto. Ricordiamo che per creare un ghiacciolo fatto in casa non ci vuole poi molto, bastano delle formine che riempiremo poi appunto di acqua e altre bevande come ad esempio menta, cola, fragola, limone, insomma con il gusto che preferiremo. Ma torniamo a quelli confezionati e venduti nei nostri supermercati. Quali sono i migliori? Ce lo dice Gambero Rosso.

La classifica si apre con Pirulo Mini Tropical della Nestlè, i quale si posiziona al quinto posto. Si tratta di un prodotto che strizza l’occhio ai gusti esotici, ed è ricco di ananas e frutti tropicali. Si distingue inoltre per non essere particolarmente zuccheroso. Al quinto posto in classifica troviamo invece Ditone di Algida. I gusti sono arancia e fragola, ma la sua particolarità è che è meno croccante del classico ghiacciolo, visto che ha una consistenza molto più morbida.

Migliori ghiaccioli la supermercato

Siamo al quarto posto di questa speciale classifica dedicata ai migliori ghiaccioli da acquistare al supermercato. La posizione in questo caso è occupata da Liuk, sempre di Algida, che in pratica ha dominato la classifica.

Stiamo parlando di un gelato ormai storico, caratterizzato da un corpo tutto in ghiaccio dal gusto di limone e dal cuore di latte, cosa che lo rende più simile a un classico gelato. Ma è soprattutto lo stecco a liquirizia che lo ha reso famoso. Terza posizione per Estathè Ice Limone di Ferrero. Il limone la fa da padrone e sembra di prendere a morsi la classica bevanda della casa.

Seconda posizione per Lemonissimo di Algida che combina una croccante scorza al limone e un cedro morbido. Anche in questo caso parliamo di un prodotto non particolarmente zuccheroso. Infine, al primo posto tra i migliori ghiaccioli al supermercato troviamo Calippo Lime di Algida. Limone e note aggrumate la fanno da padrone. Inoltre il gusto per gli esperti è risultato particolarmente ben bilanciato e gradevole al palato.

I punti più importanti…

gli esperti di Gambero Rosso stilano la classifica con la top 6, dominio quasi assoluto di Algida: