Rinvio e rateizzo secondo acconto 2024: vademecum per Modello F24

Anche per il secondo o unico acconto imposte 2024, originariamente previsto in scadenza per il 30 novembre 2024, il legislatore ha introdotto la possibilità di posticipare e rateizzare il pagamento senza incorrere in sanzioni. Questa misura, simile a quella già attuata per il 2023, è inclusa nel collegato fiscale della manovra di bilancio 2025 ed è rivolta a un pubblico specifico: le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

La soglia di 170.000 euro deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023.

Opzioni di pagamento secondo o unico acconto 2024

Per coloro che svolgono più attività, sarà necessario sommare i ricavi o compensi derivanti da tutte le attività esercitate, come chiarito nella Circolare n. 31/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Chi soddisfa i requisiti può optare per due modalità di pagamento del secondo o unico acconto 2024:

pagamento in unica soluzione senza interessi entro il 16 gennaio 2025;

pagamento rateale fino a un massimo di cinque rate distribuite dal 16 gennaio 2025 al 16 maggio 2025.

Per le rate successive alla prima saranno dovuti interessi mensili calcolati al tasso dello 0,33%, applicabili a partire dal 17 gennaio 2025.

Le imposte interessate dalla misura

La misura di rinvio e rateizzo secondo acconto 2024, come avvenne per il rinvio e rateizzo secondo acconto 2023, riguarderebbe tutte le imposte per le quali è previsto il secondo o unico acconto. Tra queste rientrano:

IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Cedolare secca (imposta sui redditi da locazione).

Imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario.

IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero).

IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero).

Questa ampia copertura consente ai contribuenti di usufruire della dilazione per una gamma estesa di obbligazioni fiscali.

Rinvio e rateizzo secondo acconto 2024: il pagamento

Per il pagamento del secondo o unico acconto con le modalità di rinvio o rateizzo, le istruzioni per la compilazione del modello F24 rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quelle già applicate alla rateizzazione del saldo e del primo acconto.

Codici Tributo e Campo “Rateazione”

Nel caso del secondo o unico acconto IRPEF, identificato dal codice tributo 4034, sarà necessario indicare nel campo “rateazione” il seguente codice, in base al numero e alla tipologia della rata scelta:

0101: pagamento in unica soluzione (1 rata su 1);

0105: prima rata su un totale di cinque;

0205: seconda rata su cinque;

0305: terza rata su cinque;

0405: quarta rata su cinque;

0505: quinta rata su cinque.

Per gli interessi maturati sulle rate successive alla prima, il codice tributo da utilizzare sarà 1668, destinato agli interessi da rateizzazione IRPEF.

