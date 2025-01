Quali elettrodomestici scontati con la 104: documenti e regole

Su quali elettrodomestici si ha diritto agli sconti con la legge 104? Come canta Alessandra Amoroso con il brano Forse Domani: “Comunque sia sono qui a complicare anche le favole, le regole e i patti, completamente in balia”.

La burocrazia è talvolta così farraginosa da rendere difficile l’accesso alle varie agevolazioni a cui si ha diritto.

Lo sanno bene i titolari di Legge 104. Che, leggendo le varie notizie in rete o sui giornali cartacei, sanno di aver diritto a particolari sconti.

Detrazione Irpef del 19% e Iva al 4%: documenti e regole

Salvo non avere delucidazioni in merito alla documentazione da presentare e alle regole da seguire. A tal proposito oggi porremo la nostra attenzione sugliche aiutano a semplificare lo svolgimento di diverse operazioni quotidiane.

I titolari di Legge 104 e i familiari che hanno fiscalmente a carico una persona con disabilità hanno diritto a varie agevolazioni. Come, ad esempio, gli sconti auto. Ma non solo, i soggetti in questione possono acquistare protesi, ausili, dispositivi e apparecchiature elettroniche, meccaniche o informatiche a prezzi ridotti.

A titolo di esempio si ha diritto a delle agevolazione per l’acquisto di un modem, di un telefono con vivavoce, di un computer e così via. In particolare, i soggetti interessati hanno diritto a una detrazione Irpef del 19%. E all’Iva agevolata al 4%, anziché al 22%, per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici.

Il tutto a patto di acquistare dei prodotti tenendo conto delle esigenze connesse alla tipologia di disabilità. E di presentare al venditore opportuna documentazione, attestante il possesso dei requisiti per beneficiare dello sconto.

In particolare la persona con legge 104 deve presentare copia del certificato di un medico specialista dell’ASL di appartenenza, che attesti l’invalidità funzionale permanente rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.

Sui verbali delle Commissioni mediche integrate, infatti, viene indicata l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per accedere alle agevolazioni fiscali.

Nel caso in cui su questi certificati non risulti il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, bisogna presentare anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante che attesti la richiesta di accesso all’agevolazione fiscale. Si ricorda di conservare la ricevuta o fattura d’acquisto in modo tale da poter ottenere la detrazione del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.

Quali elettrodomestici scontati con la 104

Ma gli sconti 104 valgono anche per gli elettrodomestici? Ebbene, fornire una risposta a priori a tale quesito non è possibile. Non esiste, infatti, un elenco dei dispositivi ammessi alle agevolazioni. Bensì vengono solamente fornite delle indicazioni generali.

Entrando nei dettagli, la normativa vigente prevede che sono riconosciuti degli sconti per l’acquisto di diversi strumenti elettronici. A patto che siano funzionali al miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità.

In pratica devono favorire la riabilitazione, facilitare la comunicazione, così come il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione. A tal proposito, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta numero 422 del 2019, si ha diritto agli sconti 104 per l’acquisto di:

“di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche. Per le spese riguardanti i sussidi tecnici ed informatici e l’acquisto di cucine, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap”.

In parole povere si ha diritto agli sconti legge 104 solamente per gli elettrodomestici certificati come prodotti utili al controllo dell’ambiente e che risulti un collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il dispositivo di proprio interesse.