Molto criticata la transizione green soprattutto per quanto riguarda il settore dell’automotive, ma comunque di importanza vitale, almeno per quanto riguarda i Paesi occidentali. La UE da tempo ha deciso di andare in questa direzione, a tutela dell’ambiente. Come detto, l’esempio pratico è quello che è stato deciso per l’industria dell’auto. Con l’obbligo di conversione elettrica delle produzioni, con la messa al bando delle auto a combustione, multe ai costruttori che non si adeguano e così via dicendo. Ma anche sulle case, sull’energia e su tante altre questioni, il risparmio energetico continua ad essere argomento dominante delle politiche di diversi Stati.

Per esempio c’è chi ha stabilito l’obbligo di mettere i pannelli solari dal 2027. E da noi in Italia, per favorire la transizione ecco partire il bando Reddito Energetico Nazionale 2025, che promette pannelli solari gratis a determinate famiglie.

Pannelli solari, dal 2027 obbligatori, e da noi via al REN che li offre gratis

Se qualcuno pensava che fosse solo la UE e fossero solo le autorità di Bruxelles a guardare con attenzione alle politiche ambientali e di risparmio energetico sarà sorpreso nel comprendere che la stessa cosa si fa nel Regno Unito. Nonostante ci sia stata la Brexit e quindi con la Gran Bretagna fuori dalla UE. Il governo laburista di Starmer, in Gran Bretagna, per dare una concreta spinta alla transizione energetica ha varato un provvedimento che potrebbe presto essere clonato in altri Stati. Che sia la volta anche dell’Italia? Al momento è solo un’ipotesi, ma come di dice in questi casi, mai dire mai.

Sulle nuove case in Gran Bretagna, dal 2027 sarà obbligatoria la presenza di impianti fotovoltaici, cioè dei classici pannelli solari. Il tutto nella direzione di arrivare entro il 2030 alle zero emissioni. Polemiche anche nel Regno Unito su questa iniziativa che dal 2027 obbliga di fatto tutti i costruttori edili a installare i pannelli solari sui tetti delle nuove case. Polemiche perché secondo studi economici questo porterebbe ad una impennata dei prezzi delle case, portando l’inflazione in un settore di per sé già inflazionato.

Ecco il nuovo Reddito Energetico Nazionale 2025, come funziona?

E da noi sui pannelli fotovoltaici e sull’energia solare cosa succede? Da tempo sono attivi bandi regionali in gran parte dello Stivale che permettono di montare pannelli solari e impianti fotovoltaici alle famiglie. Ma adesso ecco partire il nuovo bando nazionale, quello denominato Reddito Energetico Nazionale, da cui l’acronimo REN. Si tratta del bando nazionale che permette di montare l’impianto a costo zero sulle case delle famiglie che rispettano determinati requisiti. Un’iniziativa che ha delle dotazioni rilevanti, anche se la stragrande maggioranza sono destinate alle aree svantaggiate del territorio.

Quando partono le domande per i pannelli solari gratis?

Ufficialmente partito il bando per il nuovo Reddito Energetico Nazionale. A partire dalle ore 12:00 del 13 maggio 2025 le famiglie potranno così tornare a chiedere l’impianto fotovoltaico gratuito.

Infatti da quella data via alle richieste di accesso al Reddito Energetico Nazionale, cioè a quel provvedimento che agevola per le famiglie svantaggiate l’installazione dell’impianto fotovoltaico a casa. Tutto predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sono quindi le famiglie con un basso reddito quelle a cui la misura è destinata. Infatti è necessario avere un ISEE fino a massimo 15.000 euro per ottenere questa potenziale agevolazione. E per le famiglie numerose, che hanno almeno 4 figli a carico, l’ISEE da non superare arriva a 30.000 euro. Abbiamo detto che si tratta di una agevolazione potenziale. Questo perché la misura è fino ad esaurimento risorse, tanto è vero che sarà in ordine cronologico che le domande verranno approvate e liquidate.

Pannelli solari gratis, ma le risorse non sono infinite

La realizzazione di un impianto fotovoltaico domestico per la casa dove i richiedenti hanno la loro residenza quindi è ciò che si potrà fare adesso. L’impianto che si potrà montare dipende dalla potenza del contatore ENEL che ha l’interessato ma in genere sarà un impianto tra 2 e 6 kW. Per il bando sono stati messi a bilancio 103.166.077 euro con 82.290.554 euro che riguarderanno i residenti nelle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Il portale dove tra qualche giorno scatterà l’operazione è quello del GSE, ovvero del Gestore dei Servizi Energetici nazionale. Sul portale verrà predisposto anche il contatore che segnalerà praticamente in tempo reale e a ritmi costanti, le risorse ancora disponibili.