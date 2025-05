Obbligo polizze catastrofali. Le ultime novità (conversione DL 39/2025)

Nella giornata di ieri 7 maggio, con l’inizio dell’esame alla Camera del Ddl di conversione del DL 39/2024, sono già stati approvati alcuni emendamenti che rivedono sotto diversi aspetti l’obbligo in capo alle imprese di dotarsi di polizze a copertura di rischi sui beni d’impresa per possibili eventi catastrofali.

Una delle novità prevede che il conduttore ossia l’imprenditore che ha stipulato la polizza versa l’indennizzo al proprietario; quest’ultimo deve impiegarlo per il ripristino dei beni danneggiati o della loro funzionalità.

Tuttavia questo è solo uno degli ambiti di intervento degli emendamenti approvati.

Vediamo nello specifico cosa cambia in materia di obbligo polizze catastrofali per i beni d’impresa.

L’obbligo di polizze catastrofali

L’obbligo per le imprese di sottoscrivere polizze catastrofali è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101‑111, L. 213/2023) e riguarda tutti i soggetti con sede legale (o stabile organizzazione) in Italia.

La copertura deve proteggere i beni aziendali dai danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, ecc.

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (1) , contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

I beni da assicurare sono specificati nell’articolo 2424 del Codice Civile e comprendono: terreni; fabbricati; impianti; macchinari; attrezzature industriali e commerciali.

L’attivazione della polizza deve avvenire entro il:

1° ottobre 2025 per le medie imprese;

per le medie imprese; 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese;

Le dimensioni delle imprese sono individuate sulla base dei parametri per la Classificazione di cui alla Direttiva UE 2023/2775.

Per le grandi imprese, il termine è rimasto al 31 marzo 2025 (vedi art.13 DL 202/2024) con 90 gg di tolleranza rispetto all’applicazione delle penalizzazioni sull’erogazione di contributi/sovvenzioni pubbliche.

Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, l’obbligo di assicurazione grava sull’impresa che utilizza i beni, anche se non ne ha la proprietà.

Si vedano le FAQ MIMIT sulle polizze catastrofali.

Obbligo polizze catastrofali. Le ultime novità (conversione DL 39/2025)

Gli emendamenti approvati in data 6 maggio definiscono meglio alcuni aspetti finora soggetti a interpretazioni.

Ambito di intervento Cosa cambia Destinazione dell’indennizzo Il conduttore che ha stipulato la polizza versa l’indennizzo al proprietario; quest’ultimo deve impiegarlo per il ripristino dei beni danneggiati o della loro funzionalità. Tutela del conduttore – lucro cessante Se il proprietario non utilizza l’indennizzo per il ripristino, al conduttore spetta una somma pari al lucro cessante per l’interruzione dell’attività, fino al 40 % dell’indennizzo ricevuto dal proprietario. Privilegio dell’imprenditore sul credito verso l’assicuratore All’imprenditore che stipula la polizza è riconosciuto un privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore (art. 1891, c. 4 c.c.) per il rimborso dei premi, delle spese di contratto e per il lucro cessante. Cambio riferimento parametri per individuare dimensioni impresa-Definizione di microimpresa (Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE) Meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni € (raccomandazione 2003/361/CE). Definizione di piccola impresa (Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE) Meno di 50 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo ≤ 10 milioni € (raccomandazione 2003/361/CE). Definizione di media impresa (Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE) Meno di 250 occupati e fatturato annuo ≤ 50 milioni € o totale di bilancio annuo ≤ 43 milioni € (raccomandazione 2003/361/CE).

Per l’individuazione delle grandi imprese rimane fermo il riferimento alla Direttiva UE 2023/2775.

Ulteriori novità

Un’ulteriore novità riguarda gli immobili abusivi.

La regola generale è che l’obbligo in parola non opera per i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge ovvero gravato da abuso sorto successivamente alla sua costruzione. Si veda il D.M 18/2025 sulle polizze catastrofali.

Tuttavia, un emendamento specifica che devono essere comunque assicurati gli immobili:

costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;

o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio; oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Le novità entreranno in vigore una volta pubblicata la legge di conversione del DL 39/2025.

