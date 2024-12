Porsche all’asta per una cifra record, e non c’è da stupirsi

Il mondo delle automobili storiche non si limita al loro valore tecnico o ingegneristico: l’aura che circonda un modello leggendario è spesso alimentata da storie, icone del cinema e del motorsport. Tra questi, poche auto incarnano il mito come la Porsche 917K del 1970, resa celebre dalla sua presenza nel film Le Mans con Steve McQueen. Questo capolavoro di ingegneria automobilistica, che ha lasciato il segno nelle corse e nella cultura pop, sarà messo all’asta da Mecum Auctions nel gennaio 2024, promettendo di battere nuovi record.

Il valore di una leggenda

La Porsche 917K non è un’auto comune. Progettata per dominare il mondo delle gare endurance, è stata una rivoluzione tecnica per la sua epoca. Dotata di un motore flat-12, la vettura era in grado di raggiungere velocità straordinarie grazie a una combinazione di potenza bruta e leggerezza strutturale. Questo modello, con il numero di telaio 917-022, è rivestito nella livrea Gulf Racing, forse la combinazione cromatica più iconica nella storia dell’automobilismo. Dal punto di vista tecnico, il valore della 917K è inestimabile. Si tratta di un’auto che ha ridefinito gli standard delle competizioni, conquistando vittorie leggendarie come quella alla 24 Ore di Le Mans nel 1970. Ogni Porsche 917K è una rarità, ma quando si aggiungono i legami con personalità come Steve McQueen, il suo valore trascende il mondo delle corse.

Questa particolare Porsche deve una parte consistente del suo fascino alla leggenda di Steve McQueen. L’attore, famoso per il suo amore per i motori e la guida spericolata, ha reso Le Mans un vero e proprio tributo cinematografico al mondo delle gare. Pur essendo un flop commerciale all’epoca, il film è oggi un’opera cult per gli appassionati di automobilismo, e la Porsche 917K ne è il simbolo indiscusso.Durante le riprese, McQueen ha insistito per utilizzare auto da corsa autentiche, portando la 917K sotto i riflettori di Hollywood.

Porsche, il suo valore all’asta: quanto vale un’icona?

Il suo spirito competitivo e il desiderio di spingere sempre oltre i limiti si riflettono nella storia di questa vettura. Non è solo un’auto da corsa, ma un simbolo di ribellione e perfezionismo che incarna lo spirito di un’intera epoca.

Il valore della Porsche 917K guidata da McQueen non si misura solo in termini tecnici o storici. La sua stima all’asta parte da una base di almeno 15 milioni di dollari, ma è probabile che superi questa cifra, considerando il precedente stabilito nel 2017. In quell’occasione, una Porsche 917K utilizzata nello stesso film, priva però dell’autografo e della dedica di McQueen, è stata venduta per 14,8 milioni di dollari.

Ciò che rende questa 917K particolarmente desiderabile è la presenza dell’autografo di Steve McQueen sulla fiancata, un dettaglio che aggiunge un valore inestimabile per collezionisti e fan. Questo elemento unico potrebbe spingere l’asta verso cifre record, consolidando il ruolo di questa vettura non solo come un pezzo di storia dell’automobilismo, ma come un’opera d’arte legata alla cultura popolare.

Un mercato esclusivo

Il mercato delle auto storiche di lusso è alimentato da collezionisti disposti a pagare cifre astronomiche per possedere un pezzo di storia. La Porsche 917K, con il suo mix di prestazioni, estetica e legami culturali, rappresenta il sogno definitivo per ogni appassionato. Tuttavia, il suo prezzo proibitivo restringe inevitabilmente la competizione a una cerchia ristretta di miliardari e istituzioni, come musei dell’automobile. L’ultimo proprietario noto di questa vettura è stato l’attore e comico Jerry Seinfeld, celebre per la sua collezione di Porsche. Questo dettaglio aggiunge ulteriore fascino al pedigree dell’auto, rafforzando la sua narrazione come oggetto desiderato non solo per il suo valore storico, ma anche per il suo prestigio sociale.

La Porsche 917K di Steve McQueen è molto più di una macchina. È un simbolo di eccellenza tecnica, passione per la velocità e amore per il cinema. L’imminente asta rappresenta un’occasione unica per vedere quanto lontano può arrivare il valore di un’icona quando storia, cultura e leggenda si intrecciano. Con una stima che supera i 15 milioni di dollari, questa Porsche non è solo un veicolo, ma una testimonianza vivente del connubio tra automobili e cultura popolare. Resta solo da vedere chi sarà disposto a fare l’offerta vincente per portare a casa questa straordinaria opera d’arte su quattro ruote.

