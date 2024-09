Ci sono delle scelte che se sbagliate condizionano un essere umano per tutta la vita. Scelte che possono riguardare la vita di tutti i giorni e che non fanno eccezione nemmeno se l’argomento sono le pensioni anticipate. Infatti anche sbagliare uscita dal lavoro può essere davvero penalizzante. Anche le pensioni hanno le loro porte scorrevoli, le loro “Sliding doors”.

Cosa succede se anziché uscire subito da una porta, si esce dopo? I bivi della vita sono tanti, e ci sono anche sulle pensioni.

Le porte scorrevoli, il destino e gli errori individuali o per consigli sbagliati

Solo che in alcuni casi il destino, ovvero la porta che si chiude qualche secondo prima non centra nulla. Infatti spesso è lo stesso lavoratore a sbagliare, sbagliando porta o sbagliando scelta.

Eppure ci sono delle misure che sono conosciute ai più e facilmente sfruttabili. Eppure, chi per sua scarsa attenzione e perché consigliato male, ha fatto il classico patatrac. Un nostro lettore ne è il tipico esempio.

“Buonasera, mi chiamo Romeo e vi racconto una mia personale vicenda chiedendovi se posso recuperare qualcosa o se ormai è troppo tardi. Sono andato in pensione anticipata a marzo del 2024 con la quota 103. Appena compiuti i 41 anni di contributi, a 65 anni ed 8 mesi ho deciso di cogliere la palla al balzo e andare in pensione. Infatti proprio a febbraio ho completato la carriera utile alla quota 103, accettando che la mia pensione era calcolata con il contributivo e quindi con una perdita che il mio Patronato mi ha detto essere di 250 euro al mese. Non avevo altre chance, perché per l’Ape sociale o per la quota 41 per i precoci non potevo essere dentro perché non appartengo alle categorie a cui le due misure si rivolgono. Ora però scopro, perché mi sono documentato e perché ho letto alcuni vostri articoli, che probabilmente avrei potuto accedere alla pensione ancora con la quota 100.

Pensioni anticipate 2024 o 2025 per i nati nel 1959, occhio alla scelta, perdi 1/3 di pensione

Infatti a conti fatti mi trovavo con 38 anni di contributi già completati a marzo 2021 e avevo oltre 62 anni di età, cioè sarei potuto andare in pensione già allora. Ecco che con la cristallizzazione, come la chiamate voi tecnici, io potevo andare in pensione senza rimetterci i 250 euro giusto? Il mio Patronato mi ha consigliato male. Secondo voi posso fare qualcosa?”

In premessa abbiamo parlato di Sliding doors e di bivi, ed il nostro lettore era di fronte proprio ad una di queste situazioni. E ormai è troppo tardi per recuperare, perché non si può certo chiedere all’INPS di cambiare misura di pensionamento. Non si può certo rinunciare ad una misura per prenderne un’altra, anche se più favorevole.

Il fatto che il nostro lettore ci dice che è stato consigliato male, va meglio approfondito. C’è da ricordare infatti che sia con la vecchia quota 100 che prevedeva 38 anni di contributi che con la quota 103 con i suoi 41 anni di versamenti, ma anche per la quota 41 precoci o per la pensione anticipata ordinaria c’è un requisito in più da centrare che è quello della contribuzione effettiva.

Non abbiamo la certezza ma il dubbio c’è per quanto riguarda l’operato del Patronato del nostro lettore. Non è detto che il patronato abbia sbagliato. Perché può anche essere che il nostro lettore nel 2021, anche se aveva 38 anni di contributi e 62 anni di età utili alla quota 100, non aveva la giusta contribuzione effettiva.

Attenti ai 35 anni effettivi, a volte il bivio non esiste

Per la quota 100 come per le altre misure prima citate, 35 anni di contributi devono essere effettuati da lavoro. In parole povere non si contano nei 35 anni i figurativi da disoccupazione o da malattia INPS.

Ecco come saper scegliere che pensione anticipata prendere

Se il nostro lettore sa che aveva già a quell’epoca (nel 2021) 35 anni effettivi, allora probabilmente il Patronato ha sbagliato a non suggerire la via della quota 100. Invece se l’interessato ha completato i 35 anni di contributi grazie ai nuovi 3 anni di lavoro fino al 2024, allora effettivamente l’unica sua soluzione di pensionamento era e restava la quota 103. Ancorché gravemente penalizzata come importi. In questo caso il lettore non era di fronte ad un bivio. In sostanza, non poteva scegliere.

Scegliere bene quando è il momento di andare in pensione è fondamentale. E il paragone tra la quota 100 e la quota 103 lo dimostra. Infatti chi oggi ha 65 anni di età e 41 anni di contributi, se la matematica non è un’opinione, nel 2021 aveva 62 anni di età e 38 anni di contributi. E se oggi ha maturato il diritto alla quota 103, vuol dire che nel 2021 aveva maturato il diritto alla quota 100. Infatti la misura ha cessato di essere in vigore proprio a fine 2021.

Nel 2022 è stata sostituita dalla quota 102, poi nel 2023 dalla quota 103. E quest’ultima misura nel 2024 è stata modificata, non come requisiti di accesso che sono rimasti sempre i 62 anni di età ed i 41 anni di contributi come soglie minime. Ma è stata modificata come calcolo della pensione. Fino al 2023 poteva arrivare a massimo 5 volte il trattamento minimo INPS, mentre nel 2024 può arrivare fino a 4 volte lo stesso trattamento. Inoltre se fino al 2023 era una pensione a calcolo misto, nel 2024 è diventata una misura a calcolo contributivo.

Le regole di calcolo dei trattamenti, ecco da dove scaturiscono le penalizzazioni

I più penalizzati da una pensione contributiva sono coloro i quali hanno già 18 anni di contributi versati prima del 1996. In questo caso il taglio di pensione rispetto a chi a parità di contributi ha diritto al calcolo misto può superare il 30%. Evidentemente il nostro lettore è uno di questi lavoratori. Se il suo taglio di assegno è dovuto al calcolo contributivo lo subirà per il resto dei suoi giorni.

Se invece il taglio è anche derivante dall’, cioè non più di 4 volte il trattamento minimo, a 67 anni se ha diritto ad una pensione più alta, la otterrà con un ricalcolo d’ufficio da parte dell’