Pensione con 41 anni di contributi: quale opzione scegliere per il massimo vantaggio

In Italia, chi desidera uscire anticipatamente dal mondo del lavoro ha diverse opzioni, ma scegliere quella giusta può essere complicato. La questione diventa particolarmente rilevante quando si parla di pensione con 41 anni di contributi, poiché ci sono due principali strade percorribili: la pensione anticipata ordinaria e la pensione anticipata flessibile, meglio conosciuta come Quota 103.

Entrambe si chiamano “anticipate” perché permettono di andare in pensione prima che si raggiungono i 67 anni di età, vale a dire l’età anagrafica prevista la pensione di vecchiaia ordinaria.

Anche se queste soluzioni sembrano simili, esistono differenze sostanziali che possono influire significativamente sulla pensione finale.

La pensione anticipata ordinaria

La pensione anticipata ordinaria consente di smettere di lavorare in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, che si raggiunge a 67 anni. Il vantaggio principale di questa forma di pensionamento è che non tiene conto dell’età anagrafica: ciò che conta sono esclusivamente i contributi versati.

Uomini: possono andare in pensione una volta raggiunti i 42 anni e 10 mesi di contributi.

Donne: possono usufruire della pensione anticipata ordinaria con 41 anni e 10 mesi di contributi.

Questa formula di pensionamento, benché più restrittiva in termini di contributi richiesti rispetto a Quota 103, permette di accedere alla pensione senza subire penalizzazioni economiche legate al sistema contributivo, garantendo così un assegno mensile più elevato.

Pensione anticipata flessibile con 41 anni di contributi (Quota 103)

Quota 103, invece, è stata introdotta per offrire maggiore flessibilità ai lavoratori che desiderano ritirarsi dal mercato del lavoro a un’età inferiore rispetto ai 67 anni previsti per la pensione di vecchiaia. Questo sistema prevede un’uscita a 62 anni di età, ma a condizione che il lavoratore abbia accumulato almeno 41 anni di contributi.

Tuttavia, l’attrattiva di questa opzione deve essere valutata attentamente poiché prevede l’applicazione del metodo di calcolo contributivo. Questo sistema, basato interamente sui contributi versati e non sul sistema retributivo (che considera anche la media degli ultimi stipendi percepiti), comporta una riduzione dell’assegno pensionistico che può variare dal 25% al 30% rispetto alla pensione anticipata ordinaria.

Pensione con 41 anni di contributi: i criteri di scelta

Tale riduzione resta permanente e può avere un impatto significativo sulle finanze del pensionato nel lungo periodo.

Per capire quale sia la soluzione più vantaggiosa per chi ha 41 anni di contributi, è necessario analizzare alcuni scenari concreti:

Lavoratore di 62 Anni con 41 Anni di Contributi: in questo caso, la tentazione di ritirarsi subito grazie a Quota 103 può essere forte. Tuttavia, è importante considerare il sacrificio economico che questa scelta comporta. Se il lavoratore decide di uscire immediatamente, accettando una riduzione dell’assegno pensionistico fino al 30%, perderà una cifra significativa rispetto a chi sceglie di continuare a lavorare per altri 1 anno e 10 mesi (per gli uomini) o 10 mesi (per le donne) e ritirarsi con la pensione anticipata ordinaria.

Lavoratore che manca di pochi mesi per raggiungere la pensione anticipata ordinaria: optare per Quota 103 in questo contesto potrebbe sembrare conveniente, soprattutto per chi desidera fortemente lasciare il lavoro. Tuttavia, il consiglio generale è di aspettare, se possibile, per evitare la pesante decurtazione dell’importo pensionistico.

Inoltre, restare a lavoro nonostante i requisiti per Quota 103, permette di chiedere il c.d. bonus Maroni in busta paga. Una decontribuzione che si traduce in uno stipendio più alto.

Riassumendo