NASPI, cosa succede a chi non si iscrive a SIISL

L’introduzione della piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) rappresenta, da qualche settimana, una novità cruciale nel panorama delle politiche attive del lavoro in Italia.

Questa piattaforma è stata concepita come un elemento fondamentale per migliorare l’efficacia degli interventi rivolti ai disoccupati. E per ottimizzare la gestione delle misure di sostegno economico come NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e DIS-COLL (indennità per collaboratori coordinati e continuativi). L’obbligatorietà dell’iscrizione è sancita dagli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione (decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024), che mira a rendere più strutturata e incisiva l’interazione tra cittadini e istituzioni.

L’importanza strategica della piattaforma SIISL

La piattaforma SIISL è stata creata per rispondere a esigenze specifiche di semplificazione e integrazione.

Il suo obiettivo principale è favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei disoccupati, rendendo più accessibili e personalizzabili i servizi offerti. Attraverso il sistema, i beneficiari di NASpI e DIS-COLL possono usufruire di una gamma di servizi mirati, tra cui:

percorsi di formazione su misura – gli utenti possono accedere a programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale, costruiti sulla base delle competenze già possedute e delle richieste del mercato del lavoro;

proposte di lavoro personalizzate – grazie alla profilazione digitale, il sistema è in grado di elaborare offerte lavorative compatibili con l’esperienza e le competenze del singolo individuo, aumentando le probabilità di un rapido reinserimento.

SIISL funge anche da strumento di osservazione costante, consentendo agli iscritti di seguire in tempo reale l’evoluzione delle opportunità disponibili.

Questi servizi rappresentano un significativo passo avanti rispetto ai metodi tradizionali di gestione del mercato del lavoro, grazie a un approccio che punta sulla personalizzazione e sulla trasparenza.

Come avviene l’iscrizione

L’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa è un processo digitale semplice, ma imprescindibile per chi beneficia di NASpI e DIS-COLL.

Il portale ufficiale del Ministero del Lavoro è il punto di riferimento per avviare la registrazione. Per accedere, è necessario disporre di certificazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o altri strumenti di identificazione digitale riconosciuti, come la CIE (Carta di Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Il processo di registrazione è intuitivo e guidato. Gli utenti sono chiamati a fornire informazioni personali, professionali e formative utili per creare un profilo dettagliato. Questo profilo costituirà la base per l’elaborazione di percorsi personalizzati di formazione e offerte di lavoro.

Le conseguenze della mancata iscrizione a SIISL

L’obbligatorietà dell’iscrizione al SIISL non è un mero formalismo: essa rappresenta un impegno concreto che i beneficiari di NASpI e DIS-COLL devono assumere per mantenere il diritto alle indennità. La mancata registrazione può comportare gravi conseguenze, tra cui:

sospensione dell’indennità – il beneficio economico si interrompe fino al momento in cui l’iscrizione non sia completata;

revoca definitiva – in caso di inadempienza prolungata, il diritto all’indennità potrebbe essere definitivamente annullato.

Queste misure sono state introdotte per garantire che i percettori dell’indennità non restino passivi. Ma partecipino attivamente alle iniziative di reinserimento promosse dallo Stato.

